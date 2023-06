La Cotolengo no para, suma adeptos, crece en propuestas, y estrena su quinto espectáculo: en Plan EstelAR, Argentina se cansa y se larga al espacio exterior, a habitar otro planeta donde la traten mejor. Murga rosarina, de cuño uruguayo, La Cotolengo es un referente musical de la ciudad, y con Plan EstelAR logra un hito: estrenar en Teatro Astengo (Mitre 754), hoy a las 21.

“Todo lo que hacemos es posible gracias a la trayectoria y el aprendizaje que tenemos, después de 13 años de estar haciendo esto. Todo fue creciendo y afortunadamente podemos trabajar cada vez mejor, con más gente involucrada. Ahora los integrantes no solo son quienes están arriba del escenario sino también el equipo que conforman quienes se ocupan del maquillaje, agentes de producción, gente de prensa, community manager, fotógrafos, realizadores audiovisuales, vestuarista, escenógrafo; todo un equipo que se fue armando. Si antes éramos 20 ahora somos más de 30. Además, es un lujo contar con una vestuarista como Liza Tanoni, lo que hizo es una obra de arte; así como la escenografía, a cargo de Ignacio Almeyda; cosas que en nuestro rubro son difíciles de lograr a ese nivel. Vamos a estar en un teatro tan importante como el Astengo, con un excelente nivel de técnica. Son gustos que nos estamos dando”, comenta Sofía Chiavazza a Rosario/12.

La murga estilo uruguayo que practica La Cotolengo reúne características que esenciales; en este sentido, Chiavazza explica: “Es un estilo específico, que siempre aborda temas de la actualidad. O sea, por un lado está presente lo coyuntural; es por eso que los espectáculos de murga se actualizan y cambian muy rápido, porque los temas son de coyuntura y en este país todo pasa muy rápido (risas). Siempre estamos reescribiendo. Por otro lado, al momento de encarar un espectáculo nuevo, siempre pensamos en una narrativa, pero a la manera de un juego. Buscamos ideas, jugamos, problematizamos y poetizamos; y así sale algún cuento, que es la narrativa que elegimos después para contar sobre temas de actualidad. Hay mucho de charla entre nosotros, y hay compañeros que se encargan, específicamente, de escribir y componer; ellos traen una propuesta que se va charlando mientras se prueban cosas; y así se va avanzando. A la letra y música le vamos poniendo el cuerpo; yo me encargo de la puesta en escena; se incorporan maquilladores, vestuaristas y escenografía. Hasta que un día, nació”.

-Es un proceso siempre colectivo.

-Sí; en lo personal, cuando va gente amiga o familiares a vernos, me ha pasado que me dicen “¡eso lo dijiste vos!”, cuando se escucha cierta idea o frase; pero en realidad no es que sea yo, específicamente, quien lo haya dicho, sino que los textos salen de todos nosotros, de nuestras preocupaciones; tenemos entre 30 y 40 años, tenemos familia, nos separamos, alquilamos, queremos votar a uno pero nos decepcionó y ahora el que viene parece peor, tenemos un pariente que se puso re-facho. De esas charlas vamos escribiendo algo, una idea, hasta encontrar una excusa, una narrativa particular. En el caso de Plan EstelAR se trata de una historia donde la Argentina se siente ofendida, como una novia despechada, y no siente que el mundo la merezca; dice, entonces, que se va a otro planeta donde la van a tratar mejor, pero se lleva consigo a todos los argentinos y toda la argentinidad, tanto lo bueno como lo malo.

Si bien hubo ciertos adelantos o fragmentos presentados, esta noche será el estreno formal y completo de Plan EstelAR; vale decir, nadie vio lo que esta noche será. “Hemos hecho presentaciones previas, como en el carnaval, pero nunca el espectáculo completo. Cuando hacemos las primeras presentaciones, al terminar siempre nos preguntamos sobre qué nos dijeron. Fuimos a Pueblo Esther, donde algunos nos reputearon y otros nos aplaudieron. Así, vamos tomando y viendo lo que la gente te dice; nos reímos, nos ofendemos, lo repensamos, es como todo. Por otra parte, nos gusta también estar atentos a la tendencia o la inconformidad del momento, porque es de lo que nos gusta reírnos o hablar”, continúa Chiavazza.

Destaca esta noche la participación especial de la actriz María Victoria Franchi como “La Profesora Argentina”, “estamos rodeados de gente cuyo trabajo disfrutamos y nos podemos dar el gusto de invitarla a hacer algo con nosotros. Ella hará una presentación con un número propio. Quienes nunca vieron a La Cotolengo, acá tienen la oportunidad de ver un espectáculo completo, y para quienes son murgueros, se trata también de ver algo que no es frecuente en este tipo de producciones, en un lugar como el Astengo, con una escenografía y técnica zarpadas. Además, nos vamos a grabar en vivo. Todo es una excusa para llevar mucha gente y generar un material audiovisual. Todo esto no es frecuente en este estilo y nivel de producción; de hecho, hicimos una escenografía que no sé si volveremos a usar alguna vez, ya que la murga es un espectáculo callejero. Pero quisimos hacerlo con todo, es una apuesta y una producción importante”.

Plan EstelAR cuenta con dirección escénica de Matías Casadey; sus integrantes son: los Primxs: Patricia Mazzoni, Álvaro Baella, Pablo Mayol, Pablo Fernández Brollo, Leandro Ledesma y Ernesto Kofman; Sobreprimas: Sofía Chiavazza, Clarisa Sukerman, Magdalena Perone y Leticia Leiva Viú; Segundos: Matías Cribb, Bruno Rosignoli, Fernando Dussex, Gabriel Roldán y Matías Grappa; Batería: Amalia Altinier, Sonia Gauna, y Marco Kofman; Maquillaje: Brian Espíndola, Maqui Romeroa, Maira Seri, Rocío Muñoz, Maru Alessandria; Selección musical, arreglos, guion y puesta en escena: La Cotolengo; Vestuario: Liza Tanoni; Fotografía: Nano Pruzzo; Producción: Clarisa Sukerman y Guillermo Hergenreder.