"Se está viendo que a la hora de votar la gente piensa mucho, no está votando cosas alocadas", dijo Alberto Fernández desde Tucumán. El presidente a celebrar el resultado del peronismo, revalidado con un batacazo de más de treinta puntos sobre JxC y donde el candidato de Javier Milei, Ricardo Bussi, obtuvo un magrísimo 3,94 por ciento, diez por debajo de 2019. Ante la prensa, Fernández se mostró "muy contento de estar al lado de mi querido amigo Juan Manzur, de mi querido amigo Osvaldo Jaldo". "Los he visto trabajar estos cuatro años". "Juan estuvo más de un año ayudándome como jefe de Gabinete" "para mí es una gran alegría". Señaló que la victoria fortalece al peronismo y cuanto a la proyección de Manzur, dijo: "Juan tiene todas las condiciones para estar en una fórmula, pero no sé, eso lo tienen que resolver los candidatos, yo no lo soy".



Sobre los resultados electorales en las distintas provincias, añadió: "(Se) está votando a gente probada, a dirigentes probados, evidentemente tanto Osvaldo Jaldo, que lo acompañó como vicegobernador (a Manzur) y quedó a cargo de la gobernación durante un tiempo largo. Como su vicegobernador, como Juan, son gente muy experimentada en la gestión, muy probados". En ese sentido, dijo que "eso es lo que se repite, lo que se vio en La Rioja, en Salta, en Tierra del Fuego, en Misiones, con lo cual estoy muy confiado en que seguramente lo que pasó en Tucumán se va a repetir en el resto del país".