El aclamado autor estadounidense Bret Easton Ellis, emblema de la llamada de la Generación X y autor de American Psycho, regresa con su primera novela en 13 años, Los destrozos (The Shards en el original), una historia que ofrece una mezcla intrigante de ficción y memoria al relatar el último año del escritor en la escuela secundaria en 1981 en Los Ángeles y la historia de sus amigos de la élite de Hollywood, mientras se investigan una serie de asesinatos cometidos por el enigmático "Arrastrero".



La novela, recién publicada por Penguin Random House en la Argentina, se presenta como una memoria ficcionalizada que fue difundida por primera vez por el autor como un audiolibro a través de su podcast y pronto tendrá su adaptación televisiva de la mano de HBO.



Ellis alcanzó su mayor éxito literario en 1991 con la polémica novela American Psycho, que fue traducida y publicada en español por la editorial Anagrama, manteniendo su título original. El libro detalla la doble vida del yuppie Patrick Bateman, un ejecutivo impecable y asesino en serie. Aunque fue tachado de "peligrosamente misógina", la adaptación cinematográfica dirigida por Mary Harron y protagonizada por Christian Bale lo convirtió en una obra de culto. A pesar de las críticas y etiquetas como "nihilista" o "enfant terrible", Ellis ha consolidado su trayectoria como autor de best sellers.



Ahora en Los destrozos, el escritor narra la historia de su último año de secundaria en 1981 y se enfoca en su relación con un nuevo estudiante llamado Robert Mallory y la tragedia que se desencadena. Bret y sus amigos son hijos de importantes figuras de la industria cinematográfica que residen en las colinas de Hollywood, en Los Ángeles. Estos jóvenes pertenecen a la Generación X y disfrutan de una gran libertad para moverse entre sus hogares, ya que sus padres están ocupados con sus propias vidas y relaciones. Todos ellos asisten a una prestigiosa escuela preparatoria llamada Buckley y tienen acceso fácil a las drogas, participan en fiestas lujosas y conducen automóviles de lujo. Aunque Easton Ellis está muy cercano al grupo, también se siente un poco apartado debido a su imaginación hiperactiva como escritor.



En una entrevista a la edición española de GQ, la revista estadounidense mensual para hombres, el escritor sostuvo: "Dudo mucho que ahora se enseñe a los niños a leer. Y el problema es que no saben distinguir una metáfora. Se lo toman todo al pie de la letra. Para muchos, si tu personaje es misógino, el libro es misógino. Y describir la violencia sexual no es cometer violencia sexual". Esta idea está ligada a las noticias de su vida personal, que ha sido objeto de intromisiones debido a participación en la élite yuppie. Incluso su privacidad, como su condición sexual, también han sido noticia en los medios de comunicación, ya que se le consideraba bisexual hasta que reveló en 2005 su relación de seis años con su fallecido mejor amigo y amante, Michael Kaplan.



Los destrozos comienza cuando un nuevo estudiante Robert Mallory llega a Buckley, Bret está seguro de haberlo visto en un cine meses antes, pero el joven lo niega. El protagonista descubre que Robert tiene un pasado relacionado con enfermedades mentales. Bret desconfía de él y empieza a sospechar que es responsable de los asesinatos seriales de adolescentes mujeres en el área de Los Ángeles.



Hay acciones que se dan en el libro que introducen al mundo del asesino. Las víctimas de quien se conoce como "Arrastrero" descubren que los muebles de sus hogares han sido misteriosamente cambiados de lugar, luego sus mascotas desaparecen y reciben llamadas telefónicas sin que nadie hable. Todo esto sucede antes de ser secuestradas, mutiladas y asesinadas. Más tarde se encuentran sus cadáveres y los de sus mascotas. Se cree que el "Arrastrero" está relacionado con un misterioso culto satánico que opera en el área conocido como "Los Jinetes de la Otra Vida".



"Escribir un libro es todo felicidad. Nunca siento ansiedad con ello. En este libro hay escenas que dan un poco de miedo y hasta cierto punto yo mismo me asusté y pensé: 'Bueno, esto da pánico. Pero fue divertido. Debería serlo siempre", dice Ellis a la revista GQ.



El narrador es autor de obras como Los confidentes (1994), Glamourama (1998), Lunar Park (2005) e Imperial Bedrooms (2010), una secuela de su primera novela Menos que cero, lanzada veinticinco años después. Todos estos textos han sido traducidos a más de veintisiete idiomas. Se destacan por su lenguaje claro y sin grandes figuras literarias, con frases cortas, diálogos eficaces y descripciones detalladas. A través de sus obras, el autor critica la falta de valores, la obsesión por lo material y la superficialidad, aspectos que forman parte de su crítica hacia el sistema social en el que ha estado inmerso desde su juventud.



Este proceso literario se enmarca dentro de la corriente literaria de la Generación X y se desarrolla principalmente en ciudades estadounidenses, en escenarios que le permiten al autor reflejar el contraste entre la decadencia moral y espiritual y la opulencia material de la clase alta. Los protagonistas de sus historias son egocéntricos, superficiales y a menudo muestran una aparente frivolidad o violencia, careciendo de un código moral definido. El autor los describe como "personajes ricos, alienados y sexualmente ambiguos propios de la época de Reagan en los años 80", como ejemplificado en personajes como Sean Bateman (Las leyes de la atracción), Patrick Bateman (American Psycho) o el propio autor en Lunar Park.



En Los destrozos, los amigos de Bret reciben a Robert en su círculo, a pesar de la insistencia de que se trata de un mentiroso, psicótico y "demente". La novia del protagonista, Debbie, cree que él se imagina cosas. Bret, como el propio autor, fue considerado durante años bisexual y prefiere a los hombres, pero se hace pasar por heterosexual. Y en algún momento de la historia, es atraído a una suite de hotel por el padre de Debbie, Terry, un productor de cine de renombre con conexiones en toda la industria. Los sucesos hacen que el protagonista se distancie cada vez más de su novia mientras se involucra en relaciones sexuales casuales con compañeros de clase. Uno de ellos sufrirá una de las desventuras en la que aparece el "Arrastrero".



"Comprendí hace muchos años que un libro, una novela, es un sueño que pide ser escrito al igual que cuando uno se enamora: el sueño se vuelve irresistible, es imposible hacer nada al respecto, al final te rindes y sucumbes por más que tu instinto te diga que salgas corriendo porque eso va a acabar siendo un juego peligroso: alguien saldrá malparado", dice Ellis en el prólogo.



En su intento inicial de escribir la novela, el narrador explica que se dio cuenta de que no podía enfrentarse a los eventos pasados, a las personas involucradas y a las terribles experiencias que vivieron, incluyendo las que le afectaron personalmente. A pesar de tener diecinueve años en ese momento, recordar lo sucedido resultaba perturbador, por lo que decidió descartar el proyecto sin siquiera escribir una palabra. Sin embargo, después de mudarse de Nueva York, donde había vivido durante más de veinte años, y regresar a Los Ángeles, donde ocurrieron los acontecimientos en 1981, Ellis se sintió más fuerte y decidido a enfrentar el pasado.



Al intentar escribir algunas notas sobre esos sucesos, el escritor experimentó un ataque de ansiedad tan intenso que tuvo que acudir a la sala de urgencias. Aunque anhelaba escribir la novela y parecía tenerla en sus manos, no pudo entregarse al proceso de escritura como esperaba. Pasaron muchos años y libros para poder escribir esta historia. Luego, durante el confinamiento de abril de 2020, una oleada de nostalgia por aquel periodo significativo invadió sus pensamientos: su último año de instituto, sus amigos, amantes, errores y problemas que causó. Los dos primeros párrafos del libro fueron escritos y Ellis se dio cuenta de que la voz narrativa era la de un hombre mayor, no la de un chico de diecisiete años. En ese momento, tuvo una revelación clara: no tenía que contar la historia desde la perspectiva del chico de 1981 viviendo los eventos, sino desde la mirada de un hombre que lo recuerda todo. A partir de ese momento, todo fluyó. En esencia, era el mismo libro que había concebido en 1982: los mismos eventos con los mismos personajes.



En abril de 2023, se informó que HBO estaba desarrollando una adaptación televisiva de la novela. Ellis escribirá y será productor ejecutivo junto a Nick Hall y Brian Young.