"Para no depender de nadie, no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos”, resumió así el ministro de Economía, Sergio Massa, la importancia de las inversiones que se realizan en el país. Una frase altisonante si se tiene en mente que el equipo económico está negociando actualmente con el FMI las condiciones de refinanciamiento del crédito abismal que tomó el último gobierno macrista en 2018. Ford desembolsará 660 millones de dólares en su nuevo plan de inversiones, y se suma a los 50 millones anunciados por Toyota el martes, y a 500 millones que invertirá Chevron en Vaca Muerta. Regímenes especiales a la orden del día.

En un acto realizado en la planta automotriz de Ford en General Pacheco, Massa enunció que "cada proyecto que agrega valor, que genera reservas nos hace más fuertes como nación" y recalcó que los argentinos "somos capaces". En el acto anunció la producción del nuevo modelo de las camionetas Ranger en dicha planta a partir de una inversión de 660 millones de dólares, lo cual "le permite a la Argentina ser solvente y soberana a partir de exportar trabajo argentino al mundo". La nueva Ford Ranger no solamente a abastecerá al mercado interno sino al regional: “va a permitir que 7 de cada 10 vehículos que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo", mencionó el ministro.

Este proyecto se desarrolló en el marco de la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista sancionada en septiembre de 2022. La fábrica de General Pacheco fue totalmente transformada en una de las más modernas y de vanguardia de Ford en el mundo.

Massa indicó que estas inversiones permiten a Argentina “no depender de nadie, no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión”, y la frase quedó resonando en el aire luego que asegurara en el escenario que “las discusiones (con el FMI) siguen” y que los equipos están “trabajando duro”.

"Hablamos (con el FMI) de las importaciones, la balanza comercial y el fortalecimiento de las reservas, y de alguna manera aparecía el daño que la sequía nos ha generado en las exportaciones de este año", detalló el ministro. En el acto estuvo acompañado por el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el intendente del partido de Escobar, Ariel Sujarchuk, además de empresarios de la firma norteamericana.

A su vez, el lunes el ministro participó de un acto en la planta de Toyota en la localidad bonaerense de Zárate. La firma japonesa anunció que invertirá 50 millones de dólares para la producción del nuevo vehículo utilitario HIACE. Ese desembolso se da en el marco del nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región que anunció el ministro y que tiene como objetivo desarrollar en Argentina plataformas de producción de modelos regionales, en línea con el regimen autopartista mencionado arriba.

Inversiones en Vaca Muerta

El miércoles el ministerio de Economía, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, aprobó el proyecto de inversión de la firma Chevron para la explotación de hidrocarburos en el yacimiento neuquino no convencional de Vaca Muerta en el área El Trapial Este. La firma norteamericana desembolsará para ese proyecto 500 millones de dólares, en el marco del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, informaron desde Economía. Ese régimen, reglamentado en diciembre de 2022, brinda derecho a comercializar libremente en el mercado externo el equivalente al 20 por ciento de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos con una alícuota de 0 por ciento de derechos de exportación en caso de resultar aplicables.

Según detallaron las autoridades de Chevron, la inversión será ingresada a Argentina antes del mes de julio y el plan asume desembolsos no inferiores a 250 millones de dólares durante los primeros tres años del proyecto, el cual permitirá seguir ampliando la base territorial del desarrollo de Vaca Muerta hacia el norte de la formación.