Malas noticias se acumulan semana a semana en el desarrollo político de Javier Milei. A las sucesivas derrotas en las elecciones provinciales, la última en Tucumán, se le suma que Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, rechazó la tentación del líder de La Libertad Avanza y no será precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El ex comisario decidió focalizarse en las elecciones de su distrito. “Es por cuestiones netamente personales”, afirmó el jefe comunal en una conferencia de prensa desde la municipalidad.

“La etapa con La Libertad Avanza está cerrada”, sentenció Britos dejando de lado todo tipo de especulaciones. La postura del mandatario aseguró que no tiene que ver con alguna condición del espacio comandado por Milei. “Estoy honrado con el ofrecimiento, no voy a criticar a nadie y espero que les vaya bien”, señaló en relación al destino de la fuerza libertaria en los comicios provinciales.

Una de las razones que sí expuso y habrían sustentado su decisión es que no desea dejar la municipalidad y no enterarse “de lo que sucede día a día” dado el tiempo que insume una campaña a gobernador. “Tengo la experiencia de haberlo hecho junto a Francisco De Narváez, y no me gustaría dejar Chivilcoy por cuatro meses”. De todas formas, aclaró que por el momento no tiene decidido ir por su tercer mandato, pero aseguró que la oferta electoral que se construya para el distrito desde su espacio continuará siendo bajo el nombre Primero Chivilcoy y no La Libertad Avanza.

“Agradezco a Javier Milei por las palabras que ha tenido conmigo en los medios sin conocerme demasiado y sin haber hablado puntualmente de un ofrecimiento”, detalló Britos ante los periodistas locales.

En una primera parte de la conferencia, el intendente acusó al gobierno de Axel Kicillof de no incluir a Chivilcoy en el Programa Puentes. Horas atrás, el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, desmintió las declaraciones del coordinador del Centro Universitario Chivilcoy (CUCH), Eduardo De Lillo, acerca de un “trato excluyente” para con el distrito.