La legisladora porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, confirmó este viernes que, a través de una medida cautelar, lograron que Sbase, la empresa de la Ciudad de Buenos Aires encargada de gestionar los subtes, frene la venta de vagones con posible presencia de asbesto.



Esta subasta no se iba a hacer en cualquier momento, sino en medio de permanentes medidas de fuerza de los metrodelegados en reclamo a condiciones de trabajo aptas y denunciado la muerte de tres trabajadores a raíz de intoxicaciones por la presencia de material cancerígeno en las unidades.

Así lo explicó la legisladora por AM750: “Sbase quería vender 14 vagones para estos nuevos negocios que se hacen con los vagones. Esos no tenían estudios que confirmaran que no tenían asbesto. Los quitan del subte, no circulan, pero los venden con la sospecha de que tienen asbesto”.

“Entonces, la gente compra vagones y esos seguramente tienen asbesto. Logramos con un amparo frenar esto y que puedan certificar que esos vagones no tiene asbesto. Pero es una impunidad absoluta lo que pasa con los metrodelegados”, se lamentó.

“¿Dónde está la justicia?”

“A veces plantean que hay paros por medidas sindicales, el tema salarial, pero no nombran el asbesto, que es el origen por el que los trabajadores tratan de visibilizar esto”, añadió Montenegro sobre el conflicto en los subtes porteños.

Y añadió: “Lo que uno se pregunta siempre es dónde está la justicia. Cuando tenés trabajadores que fueron a trabajar y están enfermos. Y en algún momento se van a morir. Algunos, cuando se descubrió su enfermedad, los echaron”.

“Es cierto que antes el asbesto se usaba. Pero cuando Macri compró los últimos vagones ya estaba prohibido el asbesto. Y lo compraron igual. Minimizaron la denuncia. Y peor, los desarmaron, lo que hace que el asbesto vuele por todos lados”, puntualizó.

Finalmente, denunció: “Todo se hizo para agravar la situación. Tenemos que enfrentar esto, la impunidad no va a ser para siempre. Vamos a hacer que la impunidad se termine. Hay que hacernos de todas las pruebas para que, cuando recuperemos la justicia, todos estos personajes rindan cuentas”.