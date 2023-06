El consenso era cada vez más amplio y ayer se terminó de consolidar. Además de los docentes y los estatales, gremios de la producción y de los servicios acordaron un paro general de actividades contra la inseguridad y la violencia, el jueves 22. “No nos vamos a salvar solos. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad", dijo Edgardo Arrieta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento. Y coincidió con otros dirigentes en que "debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos”.

Arrieta asumió el rol de vocero del plenario de delegados de distintos gremios que se reunió en el Camping del Sindicato de Recolectores de Residuos para confirmar y ajustar detalles del paro general que convocaron para el 22 de junio en Rosario, para protestar por la ola de violencia e inseguridad que golpea a la ciudad y que en las últimas semanas tuvo como blanco a escuelas, clubes de barrio y hasta iglesias.

Arrieta consignó que la jornada de protesta comenzará con una concentración de todos los gremios el jueves a las 10, en Oroño y Pellegrini. Desde allí marcharán a pie hasta la plaza San Martín, donde está la sede local de la Gobernación, y se leerá un documento que contará con la adhesión de todos los gremios.

Para ese día, se descuenta que no habrá clases, al menos en las escuelas públicas porque entre los participantes en el cónclave hoy estuvo Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario. Faltaría confirmar la posición que mantendrá el Sindicato de Docentes de Privados (Sadop). Otro dato a tener en cuenta también es la presencia del representante de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxis (Catiltar), Marcelo Díaz, quien anticipó la adhesión de ese sector a la marcha del jueves.

Entre los gremios y organizaciones sociales que participaron del plenario de este viernes estaban la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes de Amsafé, Municipales, Luz y Fuerza, Judiciales, Portuarios, Corriente Clasista y Combativa, Camioneros (alineados con Hugo y Pablo Moyano), Recolectores de Residuos, Correo y de Transportes, entre otros. Entre las instituciones que adhieren al reclamo también se mencionó a la Iglesia, a la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) y al Centro de Almaceneros.

En declaraciones a la prensa, Arrieta hizo un balance del plenario que sesionó en las instalaciones de Recolectores. “Hoy se hizo una reunión multisectorial muy importante donde se definió la modalidad de la medida de protesta. Vamos a marchar hasta Gobernación, que es el lugar donde están quienes deberían garantizar la libertad de circular sin temor. Allí vamos a expresar esta situación con la lectura de un documento que cuenta con la adhesión masiva de todos los gremios. La idea es invitar a toda la sociedad porque tenemos que salir todos a reclamar en forma mancomunada”, afirmó Arrieta.

Arrieta dijo que “de la inseguridad no se salva nadie solo. No somos solamente los gremios o los movimientos sociales los afectados por este flagelo. Es la sociedad en su conjunto la que está harta de padecer la inseguridad. Debemos salir a la calle porque no se encuentran respuestas de parte de quienes deben cuidarnos. Sólo nos dan reuniones con promesas que jamás se cumplen. El responsable de toda esta situación es el gobierno de la provincia.”.

"La convocatoria es para todos los gremios. Cada institución adoptará la modalidad que pueda. Algunas están en discusión paritaria y no puede parar, pero el apoyo a esta medida de protesta es multitudinario, tanto de estatales como privados. Hay entidades industriales, la Universidad e incluso la Bolsa de Comercio van a adherir a esta medida a través de un documento", agregó Arrieta.

Por su parte, Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), aseguró a LT8 que su sector adhiere a la protesta del jueves. "Vamos a participar activamente junto con las distintas. También está el sindicato y resolveremos qué vamos a hacer. Pero sí estaremos en la concentración en el parque independencia y luego marcharemos a plaza San Martín. En esto, tenemos que estar todos juntos, más allá de que nosotros no podemos hacer un paro porque no somos un sindicato. Pero vamos a movilizarnos e incorporarnos a la marcha del jueves”.

En tanto, Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, ratificó que el jueves no se dictarán clases en las escuelas públicas, y argumentó: “Nos sumamos a la medida de fuerza. En este momento hay una reunión de delegados y delegadas, y el acuerdo era unánime. También se expresaba por la voluntad que venía de las escuelas. Hay una delegación de la Escuela Nº 1.337 que se acercó a la reunión delegados angustiada por la situación".

"Después del paro tan importante que tuvimos el martes, se produjeron ataques a la Escuela Sylvestre Begnis y la amenaza a la Nº 518. Carlos Fuentealba La situación sigue muy delicada. Esta es una apuesta que hicimos. La docencia de Rosario será una parte importante de esta movilización, garantizando masivamente el paro del jueves y la participación en la movilización", agregó Casiello.