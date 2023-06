La Selección Argentina cerró con victoria por 2 a 0 ante Indonesia su gira por Asia. Y clausuró de la mejor manera posible una temporada imborrable en la que alzó por tercera vez la Copa del Mundo. Indonesia, 149º en el ránking de la FIFA, complicó en el primer tiempo con un esquema cerrado y cauteloso que acomodó todos sus hombres por detrás de la línea de la pelota. Y en el segundo, con algunos laterales largos que cayeron como pedradas en el área argentina. Pero nunca comprometió el triunfo del equipo de Lionel Scaloni que, a partir del golazo desde fuera de Leandro Paredes y otro de cabeza de Cristian "Cuti" Romero, pasó en Yakarta, la capital del país y ante 80 mil espectadores que alentaron todo el partido, una noche tan serena como húmeda y calurosa.

Sin Messi, Di María y Otamendi, relevados para que comiencen sus vacaciones, Scaloni planteó el partido para darle minutos a jugadores que habitualmente no son considerados entre los titulares y que están en la segunda línea de las convocatorias. Algunos aprovecharon la oportunidad, otros no tanto. El partido dejó estas conclusiones.

Buonanotte demostró

El zurdo exjugador de Rosario Central, ahora en el Brighton inglés, arrancó como titular y se movió por detrás de Julián Alvarez cortando de la derecha al centro para tener la cancha a favor de su perfil. Empezó tímido pero terminó muy participativo. Se mostró siempre, pidió la pelota mucho, presionó la salida de Indonesia, encaró y en el primer tiempo pudo haber anotado. Jugó 78 minutos y dejó en claro que a sus 18 años, la camiseta no le pesa. A partir de septiembre, habrá que verlo en las Eliminatorias. Será llamado con frecuencia.

Garnacho sigue sumando

Ingresó por Nicolás González a los 14 minutos del complemento. Marcos Acuña, que lo hizo junto con él, lo buscó con pases largos a los que no siempre llegó en situación ventajosa. Le costó superar a Bahar, el rápido lateral derecho local. Pero pudo haber hecho su primer gol al final. A sus 18 años, sólo cabe ir mejorando. En las Eliminatorias tendrá minutos para poder hacerlo.

Paredes derrochó clase

Fue el eje del equipo, el primer pase desde el medio. Le costó encontrar claridad y tal vez se excedió en el toqueteo lateral o hacia atrás por el repliegue indonesio. Pero cuando pudo profundizar, en corto o en largo, demostró su panorama y el poder de su pegada. Hizo un golazo a los 37 minutos con un formidable derechazo desde fuera del área y le mandó un mensaje a Scaloni y a Enzo Fernandez: quiere ocupar su lugar y, al igual que Gio Lo Celso, dará pelea para volver a ser titular.

Menos Julián que otras veces

El atacante del Manchester City debió tirarse a los costados para escaparle al ruido de un área superpoblada. Salió para poder entrar. Y tuvo pocas oportunidades. Desperdició una en el primer tiempo y en el segundo, casi convierte por la presión que le metió en la salida al arquero local (la pelota le rebotó y a punto estuvo de entrar). Se movió mucho, apretó bastante y tiró desmarques, pero no fue de sus mejores noches. De todos modos, nada que reprocharle. Fue el cierre de una temporada inolvidable en la que ganó cinco títulos, entre ellos el Mundial y la Champions.

Saldos y retazos

Como lateral izquierdo, Facundo Medina cumplió yendo al ataque. Pero dio la impresión de que se siente más cómodo adentro como segundo central. Exequiel Palacios jugó con rapidez en el medio, pero le faltaron firmeza y profundidad a su pases y no tocó y fue a buscar al vacío como es su costumbre. No convenció. A Lucas Ocampos se lo percibió muy activo y con muchas ganas en los 22 minutos que jugó en lugar de Buonanotte y a Gio Simeone le dieron poco tiempo: apenas ocho minutos para probarse como centrodelantero. No le alcanzaron y deberá seguir participando.

