Daniel Scioli no se baja. A 48 horas del cierre de listas, acompañado por Victoria Tolosa Paz, Nito Artaza y el (reducido) círculo de dirigentes que respaldan su aventura nacional, el embajador en Brasil lanzó oficialmente su precandidatura a presidente, dentro de Unión por la Patria, en el ND Ateneo. Fue un mensaje teledirigido al kirchnerismo y al massismo, a los gobernadores y a los intendentes bonaerenses: todos los que venían presionando y especulando con que, eventualmente, bajaría su candidatura en favor de una fórmula única encabezada, finalmente, por Wado De Pedro. "Aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro el 13 de agosto", desafió. Lo acompañaban, además de su precandidata a gobernadora bonaerense y precandidato a jefe de Gobierno porteño, el dirigente camionero Hugo Moyano y la referenta social Mayra Arena, quienes encabezarán la lista de Diputados nacionales en PBA.

"Con fe, con esperanza, aunque nos corten el audio, aunque nos pidan avales, aunque no quieran PASO, acá estamos y van a encontrar nuestra boleta en el cuarto oscuro", arrancó, risueño, Daniel Scioli, cuando el micrófono se le apagó apenas estaba por comenzar su discurso. Esos primeros aplausos calmaron un poco la ansiedad y el tenso runrún de las horas previas, las cuales habían estado teñidas por los rumores de la posible oficialización de la lista Eduardo de Pedro - Juan Manzur. El video que oficializaba la precandidatura de De Pedro, incluso, había sido publicado casi en simultáneo con el inicio del acto y por todos lados se veía a dirigentes susurrando mientras se mostraban la pantalla del celular. "Si se confirma estamos para ganar la elección", ironizaban algunos. "Esto es el peronismo contra La Cámpora, y nosotros somos el peronismo", deslizó, mientras tanto, un apurado Aníbal Fernández. El ministro de Seguridad sería uno de los pocos dirigentes nacionales, junto al canciller Santiago Cafiero, que daría el presente. El resto del teatro, aparte del diputado Marcelo Casaretto, Hugo Moyano y Mayra Arena, no tendría, después, muchas caras conocidas.

Escoltado en el escenario por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el actor Nito Artaza, Daniel Scioli jugó, desde un principio, la carta de la lealtad histórica al kirchnerismo. Primero, con un video que arrancaba con el discurso fundacional de Néstor Kirchner que hablaba de la "generación diezmada" - la misma expresión elegida por Cristina Fernández de Kirchner para anticipar su bendición a Wado de Pedro - y finalizaba con el debate presidencial del 2015 en el que advertía sobre el ajuste que llevaría adelante Mauricio Macri. Luego, la referencia al lugar donde se había decidido hacer el acto: el ND Ateneo - propiedad de Pepe Albistur, esposo de Tolosa Paz - había sido donde Néstor había lanzado su candidatura a presidente en 2003. "En ese momento me decían 'estás equivocado, ¿cómo crees que pueden ganar?'. Suenan mucho esas palabras en estos días", ironizó Scioli.

"Lo que hacemos acá no es contra nadie, es en favor del país. Algunos le preocupa la unidad, no se preocupen, con nosotros la unidad está garantizada. Las PASO nos van a integrar, nos va a dar mayor potencia política", remarcó el ex gobernador bonaerense, luego de agradecer a cada uno de los presentes que estaban en primera fila. La sorpresa de la jornada fue la presencia de Hugo Moyano, dado que, por esas horas, su hijo, Pablo Moyano, oficiaba de anfitrión de Wado de Pedro en la sede de Camioneros y le manifestaba su apoyo. "El trabajo es el gran ordenador de la sociedad, es lo que dignifica, lo que ordena. Sabemos que tiene que haber más y mejores salarios", señaló.

Otra de las constantes del acto fue la defensa de la gestión del presidente Alberto Fernández. "La Argentina está en movimiento, hay 20 provincias que tienen pleno empleo. Nuestro presidente ha tenido la tenacidad y la paciencia de mantener nuestro frente unido y atravesar esta carrera de obstáculos para que sea el voto del pueblo el que decida", destacó Scioli. Unos minutos antes, la precandidata a gobernadora bonaerense había insistido en ese mismo punto: "En estos tiempos difíciles nos une salir a contar los aciertos de nuestro gobierno. Nos une la necesidad de decir que tenemos dificultades que necesitan soluciones, como el sueldo de nuestros compañeros, pero también que somos una Argentina que crece, que exporta, que crea oportunidades".

En más de una oportunidad, Tolosa Paz se referiría - sutilmente - a las trabas que el armado kirchnerista-massista había ido poniendo en PBA para que no hubiese PASO. "Nosotros queremos ser parte de un peronismo que amplíe la participación. Fuimos a buscar a las y los compañeros que van a ser los candidatos en todos los distritos", relató, hablándole directamente a los 500 asistentes que estaban en el teatro. Tolosa Paz buscaría así, en más de una ocasión, dejar un mensaje claro al tándem Máximo Kirchner-Sergio Massa: acá están les dirigentes que ocuparán las listas para los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. "Por más obstáculos que nos pongan la lista va a ser parte de la esperanza y la reconstrucción de la Argentina", desafió.

Y es que, horas antes, habían recibido malas noticias: la Junta electoral de UxP había resuelto rechazar la impugnación que habían realizado contra el reglamento interno. La discusión era por los lugares y la cantidad de senadores, diputados y legisladores que tendría la corriente minoritaria luego de las PASO: el reglamento presentado sostenía que les legisladores de la minoría debían superar el piso del 30 por ciento para ingresar a la lista y que, de hacerlo, lo harían a partir del sexto lugar (una realidad que vetaría a les candidates de la minoría en la mayoría de los municipios). La Junta electoral - compuesta por una mayoría de kirchneristas y massistas - había rechazado el pedido y, ahora, quedará en manos de la Justicia electoral. "Dejamos en manos de la junta electoral provincial la responsabilidad de velar por el reglamento interno de nuestro frente", informó Tolosa Paz, una vez finalizado el acto.

El acto también sirvió para presentar la candidatura a jefe de Gobierno porteño del actor y ex senador correntino por la UCR, Nito Artaza. "Estoy contento de estar de este lado, tuve que dejar mi identificación partidaria porque desde la UCR acompañaron un proyecto conservador en lo político y liberal en lo económico", cuestionó, y cerró su discurso con una frase que podría sintetizar el mensaje cifrado de todo el acto: "Nos decían que veníamos a salir segundos para negociar, pero no, vinimos a gobernar".