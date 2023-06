Aníbal Fernández le bajó el tono a la interna en Unión por la Patria: “No judicializamos nada”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le bajó el tono a la interna al interior de Unión por la Patria, luego de que este miércoles los apoderados de cinco de los partidos que componen la coalición le cedieran los avales a la lista de Daniel Scioli para que pueda continuar en la carrera.



“No judicializamos nada, se hizo una presentación ante el partido, hay que agotar las vías partidarias”, indicó Fernández, uno de los armadores de Scioli, en declaraciones a la AM750, donde además cuestionó a La Cámpora y acusó a un sector de la coalición por cambiar del reglamento la cantidad de avales necesarios para formalizar la precandidatura.

Según Aníbal Fernández – uno de los armadores de Scioli – el espacio tenía problemas para conseguir avales por “una cosa incomprensible”, ya que, dijo, “el estatuto hablaba de una parte del peronismo y después decía de cinco partidos”. “Si ellos no me daban los avales, no nos podíamos presentar. Y son los cinco que juegan con La Cámpora”, se quejó el ministro.

Además, reconoció los apoderados de su sector firmaron “en blanco” el documento durante la presentación de alianzas partidarias, la semana pasada. “Sí, es boludo”, reconoció sobre la firma del documento en blanco. “Creímos que el acuerdo tenía razón de ser. Estamos acordando de palabra, entonces dijimos ‘listo, se terminó’. Por eso firmamos”, se justificó.