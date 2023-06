El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves en la Casa Rosada con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en un encuentro que se prolongó por más de dos horas en momentos de definiciones electorales para la coalición oficialista Unión por la Patria (Unión por la Patria). Ninguno hizo declaraciones a la prensa.



La reunión se realizó después del mediodía, cuando ya arreciaba la versión –incluso repetida a nivel de medios nacionales- de que la fórmula presidencial del oficialismo nacional para las PASO sería Wado De Pedro- Juan Manzur, este último como gesto de federalización de la fórmula en un pedido repetido por la Liga de Gobernadores Peronistas.

La visita de Jalil y Zamora a la Casa de Gobierno, quienes al retirarse no formularon declaraciones al periodismo, se produjo a poco más de 48 horas del cierre de listas previsto para el sábado. En medio, el propio equipo de comunicación de De Pedro lanzó el spot “Quiero ser tu presidente”.

En el corto, se ve a diferentes gobernadores peronistas como Jalil, reunido en Casa de Gobierno o a De Pedro visitando obras en las provincias. Una de las escenas es sobre la visita del ministro en Catamarca, hace poco más de un mes, para la inauguración del puente del Camino de la Virgen.

Esa vez, De Pedro dijo: “Catamarca es una de las provincias que más recuperó el empleo en Argentina, porque aquí se trabaja, se produce, se pone garra y corazón, y aquí no hay especulación, sino que hay sudor y trabajo”. Y destacó: “Raúl (Jalil) está todos los días gestionando en Argentina, hacia adentro del país, pero también en el exterior, visitando distintos lugares y analizando cómo es el mundo actual y para dónde va”.

A través de sus redes personales, otros gobernadores de la Liga, como Jalil postearon el miércoles el pedido de la conformación de una lista de unidad: bajo la "imperiosa necesidad" de que haya síntesis en la fórmula presidencial para hacer frente al "agrupamiento de la derecha argentina" que "defiende la violencia", a través de un ajuste garantizado "con cárcel o balas".

En un documento titulado "Unidad, más que nunca", expresaron que "las y los gobernadores de la Liga ratificamos, una vez más, la imperiosa necesidad de encontrar una síntesis en la fórmula presidencial que represente a Unión Por La Patria ante lo que ya dejó de ser una amenaza: el agrupamiento de la derecha argentina defendiendo la violencia".

"No sólo ratifican el camino del ajuste, sino que prometen garantizarlo con cárcel o balas", subrayaron en un texto que fue difundido por los mandatarios de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Zamora; y de Catamarca, Jalil, en sus cuentas de Twitter. En declaraciones a la prensa, el Gobernador riojano dijo que "hasta el último minuto estamos a tiempo de lograr una lista de unidad".

Sin embargo, la tarde del jueves el ex gobernador bonaerense lanzó su precandidatura en el ND Ateneo de la ciudad de Buenos Aires. Y dijo ante los pedidos de unidad de lista: “A algunos les preocupa la unidad, no se preocupen, con nosotros, con nuestro testimonio de compromiso, de actitud militante, esa unidad está garantizada. Las paso son el mejor camino a la unidad porque nos va a dar más potencia política en octubre".