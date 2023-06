Cuando Horacio Rodríguez Larreta lo presentó el viernes como el vice de su precandidatura a presidente de la Nación, Gerardo Morales aseguró que buscaría “apostar a recuperar algo que es tan importante como la cultural del esfuerzo y del trabajo”. Lo que no quedó claro es si tal proclama estaba inspirada en su propia familia, a la que conchabó en numerosos puestos del Estado hasta convertir a Jujuy en la primera del ranking de asalariados políticos vinculados a un gobernador en todo el país.

El dato se desprende de un reciente relevamiento hecho por Ruido, premiada red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles de Argentina que confirmó lo que en Jujuy era ya un secreto a voces desde por lo menos 2018, cuando la redacción provincial de La Izquierda Diario había publicado una lista de veinticinco familiares de Morales reportando como funcionarios del Estado sin quedar en claro la idoneidad de los mismos para tareas de las más diversas, aunque muchas de ellas con suculentas cajas bajo su administración.

Si Morales busca el “consenso”, tal como repitió varias veces en la conferencia que ofreció tras la descarnada represión que la policía de su provincia ejecutó sobre la ruta 9 contra comunidades indígenas en el ya tristemente inolvidable sábado 17 de junio, el nepotismo que él apadrina lo exhibe como un ejemplo de concordancia, ya que a las denuncias de la izquierda trotskista se le acoplan con idéntico esmero las duras críticas de Javier Milei: el precandidato del partido de extrema derecha La Libertad Avanza lo calificó como “el rey de la casta”.

Según el informe de la red Ruido, Morales es el gobernador con más parientes colocados en puestos políticos del Estado (que no ameritan ser concursados; o, dicho de otro modo: que fueron nombrados “a dedo”). La cifra llega a veinticinco y prácticamente no discrimina a ningún pariente, ya que la lista incluye a hermanos, hijos, sobrinos, cuñados, un tío y hasta una ex esposa.

Un hermano suyo, Héctor Freddy Morales, es Secretario General de la Gobernación. Mientras que el otro, Walter Rolando, preside el Instituto Provincial de Juegos de Azar. Según había observado el Frente de Izquierda de Jujuy en 2018, Héctor ya ostentaba entonces “un largo currículum vitae ocupando cargos en la administración pública y como funcionario”, a la vez que Walter fue presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy.

“¡Claro que están formados!”, salió a cruce Gerardo Morales semanas atrás, cuando le preguntaron sobre la idoneidad de Héctor y Walter en las múltiples reparticiones del estado jujeño que estuvieron bajo sendos dominios. “Mi hermano (por Héctor, Contador Público de profesión) empezó a militar conmigo en 1982. El otro más chico (Walter, Licenciado en Administración de Empresas) ha sido presidente de la Federación Universitaria”, explicó, aunque tanto los títulos universitarios como los antecedentes expuestos por el gobernador no tengan demasiada relación con los cargos que ostentaron u ostentan. “Podrían haber sido gobernador ellos”, agregó a cuento de nada. “Son parte de todo un colectivo que llevo. Así que no tengo por qué echarlos”

La lista de parientes de Gerardo Morales beneficiados con interesantes cargos continúa con sus propios hijos. Por un lado, Facundo coordina el Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine en las Alturas como Coordinador General, a la vez que preside el Instituto de Artes Audiovisuales. Pero el que más resonancia alcanzó fue Gastón, al frente del Cannava, entidad provincial de producción de cannabis medicinal. Abogado de profesión, este mismo diario señaló que en diciembre pasado había sido designado como docente de la flamante carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Jujuy sin haber realizado ningún tipo de concurso.“Cuando en 2009 me agrede la Tupac Amaru, iniciamos una causa y no conseguíamos abogado, porque Milagro Sala presionaba a los jueces”, intentó explicar Gerardo Morales, acaso para destacar los antecedentes de Gastón que luego motivaron su nombramiento como Secretario de Asuntos Legales e Institucionales de Jujuy.

La nómina parental continúa con su excuñado Marcelo Fernández como presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy, su cuñado Marcelo Cuellar en Tribunales de la provincial y su otro cuñado Osvaldo Cuellar en la legislatura jujeña, lugar en el que también trabajan sus primos Néstor Navarro y Nicolás Morales, su sobrino Gonzalo Morales, su tío Luis Morales y la esposa de éste último, Andrea Arco.

Otra prima, Patricia Morales, es la coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. En tanto que María Florencia Aguilar, esposa de su sobrino Gonzalo en la Secretaría de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Pero no es la única familiar del gobernador en el Poder Judicial de Jujuy: también están (siempre según el relevamiento de la red Ruido), su sobrinos Lucía Fabiana Morales y Mauricio Lezcano.

También hay una hermana mujer de Gerado Morales, María del Carmen, quien logró una designación en un lugar afecto a la familia: el Congreso de la Nación, lugar del cual el actual gobernador podría obtener numerosos contratos si es electo vicepresidente y, por lo tanto, deberá fungir de presidente de la Cámara de Senadores. Es que por la generosa planta del parlamento argentino también hay legajos laborales de Ernesto Nucci, Aldo Reyna y Ángela Reyna (cuñados de Walter Morales) y de María Inés Fernández, exesposa del gobernador. Vale recordar que Morales está casado en segundas nupcias con Tulia Snopek, otro apellido de larga tradición en cargos políticos y estatales de Jujuy, quien —como tal— honra tal tradición con un nombramiento en el Consejo de la Magistratura de su provincial.