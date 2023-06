Hay frases que se pronuncian una vez y quedan asociadas a un nombre para el resto de la historia. Al punto que la mención a uno, dispara el recuerdo de la otra. Es el caso del vicepresidente Julio Cobos y su "voto no positivo” o del ministro de Economía en tiempos de Raúl Alfonsín, Juan Carlos Pugliese y su célebre “les hablé al corazón y me respondieron con el bolsillo”.

La frase de quien fuera ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, es igual de tristemente célebre: “Si yo tuviera una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”. No tiene aún la misma notoriedad desde que trascendió el famoso video, en diciembre de 2021, pero va en camino a serlo.

La querella del sindicalista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina reclamó este miércoles la confirmación del procesamiento de Villegas y otros seis ex funcionarios de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y revocar la falta de mérito a los empresarios que fueron a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se tramó un "plan" para encarcelarlo en 2017, en la causa conocida como "mesa judicial bonaerense", “Gestapo Pro” o “Gestapro”.

La decisión recae ahora sobre la Cámara de Casación, integrada por los jueces Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Deberán pronunciarse sobre el procesamiento dictado por el juez Ernesto Kreplak. La causa ya pasó del juzgado federal de La Plata a los tribunales de Comodoro Py.

“Se trató de una mesa diabólica", según definió Medina al final de la audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, cuando pidió hablar ante los jueces del Tribunal de Apelaciones reunidos de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

Poco antes, su abogado, César Albarracín, dijo ante el Tribunal de Apelaciones que esa reunión tuvo lugar poco después de un encuentro entre la entonces gobernadora Vidal y el dirigente de la UOCRA nacional Gerardo Martínez, "quien da el beneplácito para avanzar contra Medina", a quien lo une una enemistad histórica.

Medina fue detenido apenas tres meses después de la famosa reunión, el 26 de septiembre de 2017, por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella. Como consecuencia de la maniobra, estuvo preso en el penal de Ezeiza durante más de dos años, hasta que en febrero de 2020, la cámara federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

Como consecuencia de eso, "Medina tenía más de 15 causas en tres meses, después de esas reuniones", dijo el abogado y en relación a los empresarios reclamó que también sean procesados porque "es absurdo" suponer que no entendieron lo que sucedía. Se refería a Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

El abogado de Medina reclamó confirmar los siete procesamientos a los ex funcionarios de la gestión de Vidal y a los ex miembros de la AFI, revocar la falta de mérito de seis empresarios y revocar también la falta de mérito del exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el único exfuncionario que fue ese día al Banco Provincia y apareció en la filmación de la reunión pero a quien Kreplak no procesó.

Se trata de un hecho "de gravedad tremenda, no hay cosa más perversa", graficó Mariano Cúneo Libarona, el abogado de la querella de Horacio Homs y su esposa, dos empresarios afines a Medina también detenidos.

Homs es el padre de Camila Homs, ex pareja del futbolista campeón del mundo surgido en Racing, Rodrigo De Paul, y abuelo de sus hijos. “Los funcionarios públicos no pueden reunirse para planificar un delito y esa filmación se encontró de casualidad y era patrimonio legítimo del organismo de inteligencia”, agregó. Homs y su esposa pasaron presos varios meses y el empresario no pudo contener las lágrimas en la audiencia a la que ambos concurrieron en Comodoro Py 2002.

Los procesados son Villegas; el intendente de La Plata y candidato a la reelección Julio Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). Todos ellos están acusados de violación a la Ley de Inteligencia y supuesto prevaricato.

Entre las precandidaturas oficializadas el pasado sábado, no sólo Garro será aspirante a un nuevo mandato sino que para llegar a octubre como candidato tendrá que vencer a Allan, el candidato por el espacio de Patricia Bullrich, en la interna del 13 de agosto. Las diferencias entre ambos modelos de gestión parecen haberlos puesto en veredas opuestas dentro del frente cambiemita, pero los había sentado en una misma mesa en los tiempos que la Justicia investiga.

Marcelo Villegas es un abogado graduado en la UBA, especializado en derecho laboral, con mucho recorrido en el sector privado y experiencia en corporaciones como Pérez Companc, Jumbo, Walmart y Telecom Argentina, siempre en el área de Capital Humano, que junto con "Desarrollo Humano", es la manera aggiornada de nombrar a las áreas de recursos humanos.

El video, filmado en una sala de reuniones de la casa central del Banco Provincia, ubicada en la calle Bartolomé Mitre del microcentro porteño, fue grabado sin consentimiento ni conocimiento de los protagonistas de la reunión, ocurrida el 15 de junio de 2017. Un día antes, se registró el ingreso de personal de la AFI al edificio, presumiblemente para instalar las cámaras. El video fue descubierto cuatro años más tarde, por personal de la inteligencia de ese momento, mientras realizaba tareas de rutina de limpieza de discos duros. La interventora del organismo, la abogada Cristina Caamaño, entregó de inmediato el material a la justicia y realizó la denuncia correspondiente. Mirando hacía atrás, entonces, las diferencias aparentes se diluyen.

El espionaje político, tanto a adversarios externos como internos y aliados, es una marca registrada del macrismo. Está comprobado, por ejemplo, que Macri espió durante meses a su ex mano derecha y actual rival por la conducción de esa fuerza política, el actual precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. El video demuestra que la ex gobernadora no estaba a salvo de esa práctica. Y a su vez la ejerció.

En el video de la reunión consta claramente que el ex ministro de la gestión de María Eugenia Vidal les pidió a los reunidos que sus “instituciones” hicieran “presentaciones para darle volumen” a una “instancia judicial” y les aseguró que “hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar”.

Hasta el 10 de diciembre de 2015 Villegas prácticamente no tenía experiencia en el sector público. Quienes lo trataron recuerdan su gestión por el estado de conflicto permanente con dirigentes sindicales y trabajadores estatales en general. Su frase fue inmediatamente repudiada por los gremios, pero también por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que lo acusó de banalizar el holocausto.

La presencia de Garro junto a los principales empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata tampoco es casual. La oposición local denuncia que en estos años hubo un festival de excepciones al código de construcción, apalancado en la mayoría que tiene el Pro en el Concejo Deliberante, que tiene por objetivo el desarrollo de construcciones en altura.

Se trata de un rasgo común a muchas administraciones del PRO, que promueve el fenómeno conocido como gentrificación. El proceso consiste en el desplazamiento de la población habitual de una zona urbana, a partir de nuevos desarrollos inmobiliarios para sectores de altos ingresos y el consecuente encarecimiento del costo de vida en esa zona.