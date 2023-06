Aún sin PASO --entre el albertismo y el kirchnerismo/massismo, al menos--, la interna oficialista continúa como si no se acabara de acordar un candidato de unidad. Mientras el cristinismo acusa al albertismo de haberse quedado con lugares en las listas que le correspondían a Daniel Scioli, el albertismo responde denunciando que no existió tal "traición" y le reprocha a Cristina Fernández de Kirchner sus pases de factura en el acto del lunes. Comenzó con Victoria Tolosa Paz, quien denunció que "el destrato" de CFK no se le iba "a borrar fácil". Salió a responderle Teresa García: "No se merecen el cargo que van a ocupar", acusó, apuntando contra el lugar en las listas que tienen Tolosa Paz y Santiago Cafiero. En medio de los tiroteos internos, Sergio Massa intenta poner en marcha su campaña presidencial. "No es que tomé la decisión de ser candidato sino que terminé siendo síntesis de una coalición de gobierno y eso me llevó a ser la cara de un espacio mucho más amplio", reflexionó el ministro de Economía en una convención de la Cámara Argentina de la Construcción. En Unión por la Patria, mientras tanto, las balas vuelan y si hay algo en lo que coinciden todes es en una cosa: "Esto no es bueno para la campaña".

Tras el acto en Aeroparque, los "heridos" del cierre de listas de UP salieron a instalar su versión de los hechos. "Fue un parto con mucho dolor. Lo digo desde mi rol de mujer haciendo política, no hay nada que defina más lo que pasó el viernes que parir una unidad", definió, primero, Tolosa Paz sobre las frenéticas horas en las que se había terminado acordando la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. La ministra había sido una de las principales apuntadas por CFK en su alocución de los motivos que la habían llevado a prescindir de su candidato, Eduardo "Wado" de Pedro, por una fórmula de unidad encabezada por Massa: "La necesidad de articular era un desafío muy grande. Sin embargo, un día antes del cierre de listas, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador bonaerense", había cuestionado la vicepresidenta, ironizando sobre los lugares en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que Alberto Fernández había negociado para sus aliados: "En esto terminaron las PASO, en dos lugares en la lista".

La ironía correspondía a una acusación que, con el correr de las horas, el kirchnerismo comenzaría a instalar con fiereza: que el Presidente había actuado a espaldas de Scioli y había negociado la lista de unidad sin informarle del lugar que CFK le había ofrecido en el armado. "En el lugar de Cafiero tendría que haber ido Scioli y nadie le avisó", aseguró la senadora bonaerense Teresa García, quien sería una de las primeras en salir a responderle públicamente a Tolosa Paz por quejarse de que CFK le hubiera dado "un palazo frontal" en el acto. "No se puede dejar pasar esta falta de respeto a quien conduce este proceso político", denunció la dirigenta cristinista y apuntó los cañones contra los dos albertistas que consiguieron un lugar en las listas: "No se merecen el cargo que van a ocupar".

No fue la única. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni --que, sin embargo, hace meses actúa más como agente libre que como soldado cristinista-- también responsabilizó al Presidente por la forma que se había acordado la fórmula de unidad: "Hubo un sólo herido, pero fue por el maltrato del Presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli", apuntó.

En el sciolismo, mientras tanto, prevalece un malestar mudo, renuente a darle la razón al kirchnerismo pero que reconoce el enojo existente con el Presidente. "Pasó lo que pasó, Daniel quería ser precandidato presidencial, no se pudo. Ahora se va a volver a enfocar en su trabajo como embajador", precisaron en el entorno del exmotonauta, que el día anterior había viajado junto a Alberto Fernández a Brasil para celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin dar detalles, confirmaron la "muy buena" charla que Scioli había mantenido con la vicepresidenta el domingo y adelantaron que probablemente se reúnan en los próximos días. Eso sí, respecto a si hubo un ofrecimiento --de parte del kirchnerismo o del Presidente-- para encabezar la lista de Diputados fueron tajantes: "A Daniel no le ofrecieron nada".

Frente al hermetismo sciolista, el albertismo salió a desmarcarse de la acusación de que se habían quedado con una banca que le correspondía al embajador. "Absolutamente no", sostuvo el canciller Cafiero cuando le consultaron sobre la "traición" al embajador en Brasil, valiéndose de una foto que había subido su hija, Lorena Scioli, en sus redes sociales apenas se conoció la nueva fórmula que llevó a que su padre bajara su candidatura. "Yo soy amigo y estaba absolutamente convencido de que, en el camino de la PASO, la candidatura de Daniel era potente. Creo en él como dirigente político. Pero se modificó el contexto y el sentido de responsabilidad que tenemos es el de aceptar y escuchar otras voces", explicó el canciller. Por lo bajo, sin embargo, en las filas albertistas mastican bronca: "Es poco creíble. ¿Te pensas que, del viernes al sábado, Cafiero va a birlarle un lugar a Scioli, Scioli no va a hablar con nadie y se va a enterar recién el domingo cuando charla con Cristina? Esto es para hablar de una interna inexistente", deslizó un dirigente.

No fueron todas acusaciones cruzadas, sin embargo. El exapoderado de Scioli y ministro de Seguridad, Anibal Fernández, por ejemplo, salió a destacar la candidatura de Massa: "Massa es un carnívoro ¿Que significa? Que a la hora de defender los intereses del pueblo no podés estar titubeando: tenés que ir con todo y si tenés que morderle la oreja a alguno, tenés que mordérsela. Con lo cual le siento las condiciones para que salga todo bien y sea un presidente que en los ocho años va a dejar una traza fortísima".

El presidente Alberto Fernández buscó mantenerse distante de esta discusión y cuando se cruzó con Massa en el cierre de un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo en referencia a Massa que "van a escuchar la opinión del Presidente, pero acaban de escuchar la opinión del futuro presidente".