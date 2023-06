A cinco años de su último show en la Argentina, el cantante británico Rod Stewart anunció un concierto en el país, el próximo miércoles 4 de octubre en el estadio GEBA, en el que repasará sus más de 50 años de trayectoria.

Las preventa de entradas empieza el viernes 30 de junio a las 10 a través del sitio web de TicketFlash, para clientes Santander American Express, y una vez agotada inicia la venta general.

La emisora radial FM Aspen 102.3 sortea invitaciones entre los oyentes que participen de las consignas anunciadas en el aire de la programación.

Rod Stewart visita la Argentina el 4 de octubre. (Foto: Twitter @fmaspen)

La primera vez que el músico se presentó en el país fue en 1989 con un show en el estadio de River Plate y en el José María Minella, en Mar del Plata.

A 34 años de su primera visita, se espera que el músico repase clásicos como "Do You Think I'm Sexy?", "Hot Legs", "Sailing", "Maggie May", "You Wear It Well" y "Forever Young", entre otros.



Rod Steward se presenta en el estadio GEBA el 4 de octubre. (Foto: Instagram @rodstewart)

Con su voz ronca y su reconocida estampa, el artista logró forjar una carrera en la que conjugó su predilección por el folk, las baladas, el rock and roll, la música disco, el pop.

Es reconocido como uno de los artistas con mayores ventas en la historia, con un estimado de 250 millones de copias en todo el mundo, cuenta con innumerables premios de la industria y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Además, en 2016 fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina de Inglaterra en una ceremonia en el Palacio de Buckingham.