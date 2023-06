Estefanía Banini, jugadora de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, se encuentra preparándose para el próximo Mundial en Nueva Zelanda, que comienza el 20 de julio. En una entrevista, la deportista contó detalles de su encuentro con Lionel Messi, y adelantó lo que conversaron con el capitán de la Scaloneta. Además, reconoció que aunque Argentina no se encuentra al mismo nivel que las grandes potencias futbolísticas, "el equipo tiene la capacidad de competir contra cualquiera".

La jugadora del Atlético de Madrid habló sobre el encuentro con Lionel Messi y reveló cuá sería su sueño: "Fue en un almuerzo organizado por AFA donde estuvimos las dos Selecciones mayores. Tuve la posibilidad de estar con Messi y todos los jugadores, pero por ahí es difícil coincidir en el predio, porque cada uno tiene su calendario", contó.



"Realmente fue un almuerzo rápido, pero ellos nos desearon mucha suerte en el Mundial que íbamos a jugar. Fue bastante formal, no tuvimos la posibilidad de hablar de fútbol o hacer un fútbol tenis, yo me muero si hago un fútbol tenis con los chicos", declaró la delantera de la Selección nacional.

En referencia al estado en el que llegan al torneo internacional, Banini dijo: "siendo realistas, sabemos que no estamos al nivel de las potencias, pero lo que distingue a esta selección es nuestra capacidad para competir contra ellas. En el último Mundial, nos enfrentamos a dos de esas potencias y les dimos batalla", expresó en el programa de ESPN, donde estuvo acompañada por Germán Portanova, el entrenador del seleccionado.



En cuanto a su participación en el Mundial, Banini manifestó que se encuentra en un buen momento personal y profesional, con confianza y experiencia adquirida a lo largo de su carrera. Aunque reconoció que físicamente podría haber aprovechado mejor sus conocimientos actuales hace unos años.



La mujer en el fútbol

La jugadora, que empezó a representar al país a los 16 años, recordó las dificultades que tuvo que superar para abrirse camino en el fútbol: "Primero era decirles a mis padres que quería jugar al fútbol, eso les chocó, porque culturalmente en la sociedad no estaba aceptado que una mujer jugara al fútbol, pero tuve la suerte de que ellos me acompañaron", contó.

La mendocina reveló que le costó encontrar un equipo para jugar. (Foto: Télam)

"Tuve muchas compañeras que tuvieron que dejar de jugar porque no las dejaron. Pasé por diez clubes de barrios que me dijeron que no, que no tenían fútbol femenino, que no tenían la categoría, un montón de excusas. Me costó hasta que tuve la suerte de caer en un club de barrio de futsal, Cementista, de Mendoza, en el que me dijeron que sí. Ahí hice todo con hombres, era la única chica que jugaba en la liga. Eso hasta los 17 años, y a los 18 me fui a jugar a Chile", detalló.

El pedido de renuncia

Banini habló sobre el episodio en el que ella y otras compañeras de la selección solicitaron la renuncia del cuerpo técnico encabezado por Carlos Borello, lo que valió que por tres años no la convocaran.

"Creíamos que necesitábamos un cambio para poder seguir creciendo y hacer que esta rama crezca. En ese momento, él llevaba más de 15 años y creíamos que necesitábamos un proceso distinto, que nos enseñaran y aprendiéramos. Necesitábamos ese plus, que la Selección juegue a algo y no solo ver a los rivales, meternos atrás y dedicarnos a defender, porque era imposible ganar. Yo estaba jugando en su momento en Estados Unidos, con campeonas del mundo, y llegaba a la Selección y quería algo mejor para mi país. Y bueno, me costó estar tres años afuera", expresó la mendocina.



A pesar de las consecuencias que enfrentó, Banini aseguró que no se arrepiente de haber expresado su opinión, ya que cree que eso llevó a un cambio positivo en el equipo y a una mayor atención por parte de los responsables de la selección.

