Parece ser que “entre los opuestos de vida” se construye el universo musical de I Inside the Old Year Dying, inminente LP que oscilará “entre la historia reciente y el pasado ancestral”, a decir de su creadora, la gran PJ Harvey, que asimismo ha señalado que las letras estarán salpicadas de referencias bíblicas e incombustibles clásicos de autores como Shakespeare, disueltos en algo redentor y edificante. "Harvey", el tema que da título al álbum -que ya puede escucharse en plataformas- bien lo ejemplifica, conforme desanda la artista brit de culto, que al respecto indica: “En esta canción, el mundo espera el retorno de la figura salvadora que traerá amor y transformación; todo y todos se preparan para su llegada”. Contado, eso sí, con aires de “anhelo etéreo y melancólico”.

Kristin Hersh

“La guitarra es el esqueleto; los violonchelos, los pulmones; un glockenspiel, las yemas de la mano que palpan un espacio oscuro y extraño; la batería siempre es el corazón, claro…”, siembra corpóreo paralelismo Kristin Hersh al hablar de cómo piensa su siguiente disco, Clear Pond Road, del que ya ha publicado avance. Se trata de “Dandelion”, sublime canción que -abonando a lo que esta gran música y escritora estadounidense de larga trayectoria dijera antaño- acaso oficie de medicina para algunas almas, las que quieran, necesiten tomarla.

Slowdive

“Maybe there's a car, there / Driving away from here / Taking all the ghosts, the hurt / Well, everything starts anew”, se arremolinan las voces Rachel Goswell y Neil Halstead, líderes de la banda de culto Slowdive, en la delicada Slowdive “Kisses”: una canción que se arrima a la esperanza, en sintonía con el leitmotiv de Everything is Alive, su venidero disco. En éste, su quinto álbum de estudio, adelanta el grupo inglés que “explorará la naturaleza brillante de la vida” desde “paisajes sonoros psicodélicos, elementos electrónicos de los 80 y viajes sonoroso inspirados en John Cale”. Una promesa que seguramente hará las delicias de su fiel base de fans que, en 2017, recibía con lógico entusiasmo el retorno de estos referentes de la escena shoegaze. De ese año, el disco homónimo de Slowdive, el primero que presentaban tras 22 años de ausencia y proyectos paralelos, al que le seguirá Everything is Alive, con publicación prevista los primeros días de septiembre; un par de meses antes de que toquen en Argentina, en el Primavera Sound, cabe mentar.

Faye Webster

Hablando de besos y ausencias, “But Not Kiss” es el título de la canción de estreno de Faye Webster, la chica oriunda de Atlanta que llevaba dos años sin lanzar material nuevo. Su cuarto y último LP, el muy elogiado I Know I'm Funny Haha (2021), la había puesto en el candelero internacional, con comentarios muy favorables de la crítica, además del tácito elogio de un inesperado seguidor: el melómano Barack Obama, que incluyó el tema “Better Distractions” en su ya clásica playlist anual con recomendaciones. Un detalle de color, en fin, acerca de esta cantante y compositora que suele conjugar indie pop, country alternativo y una pisca de R&B en sus creaciones. Ese es el caso de “But Not Kiss”, donde logra lo que -a su decir- venía buscando desde hace rato: “mostrar el costado contradictorio del amor en una pieza que puede ser tenida por romántica, o todo lo opuesto”. “I want to see you in my dreams, but then forget / We're meant to be, but not yet / You're all that I have, but can't get”, arriesga la paradojal Webster en este tema.

Anna Tivel

Desde una sala de estar de Portland, mientras tanto, arriba otra pepita dorada: la rendición acústica de ingCo." “The Bell”, de la cantautora estadounidense Anna Tivel, celebrada artista que ha decidido despojar aún más sus canciones, añadiendo así nuevas capas de claridad y calidez a composiciones que brillan por su habilidad para narrar. Siempre en la línea folk -con toques de jazz-, dicho sea de paso, género que transita la chica Tivel en sus LPs; incluido Outsiders, de 2022, donde relata historias de personajes marginados, incomprendidos, vulnerables, con mirada empática. Pues bien, es precisamente el repertorio de este disco el que Anna vuelve a visitar solo con voz y guitarra en Outsiders (Live in a Living Room), un disco que verá la luz el 1 de agosto, con “The Bell” como hipnótico, arrebatador adelanto. Vale añadir que hace apenas unas semanas el medio NPR subía otro de sus populares Tiny Desk Concerts -conocidos conciertos en formato reducido-, con Anna y mini banda interpretando "Black Umbrella" y otros tracks que ameritan escucha.

Róisín Murphy

Unos meses atrás, la personal Róisín Murphy anunciaba su fichaje con el sello británico Ninja Tune, y lo hacía por todo lo alto: estrenando novísima canción, “CooCool”, y avisando que su siguiente largaduración, Hit Parade, llegaría a bateas físicas y digitales el 8 de septiembre. O sea, justo a tiempo para presentarlo en el Primavera Sound Buenos Aires, confirmada su participación en el line-up del festival a celebrarse en el Parque Sarmiento los últimos días de noviembre. Sobre el álbum de estudio, dijo esta talentosa artista irlandesa de 49 pirulos que tendrá “sombras de oscuridad y abismo, pero también alegría”, mientras propone “contemplar la propia mortalidad para recordar que realmente hay que vivir a tope mientras sea posible”. Producido íntegramente por el alemán DJ Koze, la obra promete ser un arrebatador mix de disco, soul, house y música techno, como vienen espoileando los adelantos. Porque, tras lanzar el single “CooCool”, en las últimas semanas han llegado “The Universe” y “Fader”, avances que confirman lo que el diario El País escribiese sobre esta “diva rompepistas y artista de vanguardia”: con cada nuevo trabajo, la exMoloko saca a relucir un aspecto diferente de su arte y, en cierta medida, una personalidad alternativa, renuente a repetir formulas, por más probadas que resulten.

Lana Del Rey

“En la posmodernidad que describe Zygmunt Bauman, donde el amor líquido es el tema de conversación diario y las relaciones se definen teóricamente por su valor etéreo, siempre resulta sorprendente que una artista con nueve discos publicados siga generando una expectación casi adolescente en redes sociales”, anotaba con un punto de asombro la revista catalana Rockdelux frente al último batacazo de Lana Del Rey; inesperado, visto y considerando que ya se conocían fragmentos, filtrados desde hace un par de años. De hecho, el sencillo “Say Yes to Heaven” -el nombre del flamante suceso, de los temas más exitosos de su carrera- sería un descarte de su álbum Ultraviolence, de 2014, grabado originalmente en aquel entonces. Y vuelto a grabar ahora en la misma lánguida y etérea estética sonora que es sello característico de la cantante y compositora estadounidense, que el pasado marzo había compartido Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, álbum que contó con el favor tanto del público como de la crítica.

Marguerite Thiam

“Recuerden este nombre: Marguerite Thiam”, fueron las breves pero categóricas palabras publicadas a principios de este año por la revista francesa Les Inrocks, a cuento del primer single de esta muchacha parisina, declarada admiradora de músicos como Alex Beaupain y Benjamin Biolay, pero también del rap francés y del electro-pop. Influencias que en cierto modo conviven en “Comme les grandes”, aquel primer sencillo en el que, en clave confesional, la joven de veintipocos admitía: “Me amo tanto, me trato tan mal”. Por un carril parecido camina el recién publicado “Plus rien n’est grave”, un tema donde la también actriz y cineasta abraza una noche de excesos, sin que haya arrepentimiento. “J'la charme à toute vitesse / J'dois la toucher, c'est vital / Et c'est tellement interdit que c'est inevitable”, canta quien dirigiese el cortometraje Les Primates, historia sobre una chica y un chico, amiguísimos ellos, cuya mutua obsesión los lleva al -sí, sí- exceso, la manipulación, la hipocresía…

Sarah Mary Chadwick. Crédito: Sian Stacey

Cada vez que Sarah Mary Chadwick -artista neozelandesa que comenzó su carrera en la banda post-grunge Batrider- canta, pareciera sangrar y desarmarse; a tal grado la entrega de esta intérprete solista, catártica y arrolladora, que no ahorra en lamentos ni blasfemias cuando la ocasión lo justifica. La canción “Shitty Town”, avance de su siguiente disco, va por ese cauce: “You left me a widow in my life / Except not a widow, you’re alive/ With your shitty car/ And that shitty town / Sleep with shitty girls/ ’Cause they’re all around”, entona al referirse a una ruptura tóxica, acompañada con instrumentación mínima, apenas piano y flauta. Un enfoque sobrio y confesional que, al parecer, mantendrá en los restantes tracks de Messages to God, nombre de su próximo álbum, sucesor de Me and Ennui Are Friends, Baby (2021), de Please Daddy (2020) y de otros longplays anteriores.

Jeanne Added

Y además: Gwen Stefani se pone romanticona en “True Babe”, flamante single donde, vía pop-rock, la ex No Doubt (se) declara sin medias tintas y entona: “I want to fly to your shows / Want to wake up in your clothes / Come get tipsy at 6:30 / Want to take tonigh slow”. Conforme es su políglota costumbre, alterna entre el francés natal y el inglés la cantante Jeanne Added en la pieza electro-pop “Ready Baby” que, a su decir, captura la esencia del verano desde la ligereza, la alegría. “Una declaración de amor a 170 bpms”, dice la crítica española sobre el último sencillo de la madrileña Roberta Nikita, “Solo pienso en ti”, que la misma muchacha –afín al techno antiguo- define como “romanticismo a ritmo de máquina y voces moduladas; ternura y tralla para expresar bailando lo que no nos atrevemos a decir con palabras”.