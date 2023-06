Ileana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki, habló de las denuncias contra el médico cirujano e insistió con que el estado de salud de Silvina Luna, internada y a la espera un trasplante renal, no sería consecuencia del procedimiento estético que le hizo su defendido en 2011, pese a que el año pasado fue condenado por mala praxis contra la modelo y otras tres denunciantes.

En diálogo con Radio Con Vos, Lombardo sostuvo que la Justicia declaró culpable a Lotocki porque consideró que los "granulomas" que todas las denunciantes tuvieron fueron una "lesión", y que "como el fabricante del producto lo describe como un posible efecto secundario, Lotocki debió haber informado esto a los pacientes en los consentimientos informáticos".

Pero insistió que durante el juicio se habría acreditado que las "enfermedades" que las denunciantes Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Luna -excluyó a Estefanía Xipolitakis- alegaban tener "no tenían una vinculación" con la práctica médica estética, y que el polimetacrilato -el producto que les inyectó- está "autorizado y aprobado por la ANMAT".

"Sino hubiera sido condenado por la utilización de un producto prohibido, o un producto clandestino", dijo, y agregó que aunque en la sentencia se informa que el polimetacrilato fue aplicado en zonas y cantidades "no aconsejadas", eso "no significa no autorizado ni prohibido".

También enfatizó que "en los consentimientos informados" estaba "consignado que se les hacía una lipotransferencia glútea, es decir, el producto mezclado con grasa autóloga". Y que Luna "es la única paciente de Lotoki y de otros tantos médicos que utilizaron el producto y tuvieron una afección renal".

Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves ocasionadas a cuatro mujeres luego de practicarles diversas cirugías. Además, quedó inhabilitado para ejercer la profesión por cinco años.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 28 que llevaba la causa iniciada contra el médico por Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa, se conoció en febrero del año pasado, sin embargo no quedó detenido como habían solicitado las partes.

Para la fiscalía, Lotocki actuó de forma dolosa, por lo que no dio lugar a ningún atenuante y hasta consideró pautas agravantes como su peligrosidad, su falta de preocupación por la salud de sus pacientes y la naturaleza agresiva de la acción que incumbe violencia física, psicológica y simbólica.

Causa por la muerte de Cristian Zárate



La abogada también justificó que Lotocki haya realizado intervenciones quirúrgicas pese a no ser reconocido por las principales asociaciones de cirujanos plásticos del país, y que fue absuelto en la denuncia por estafa de Trenchi, que alegaba que "no era cirujano plástico y no tenía la capacitación o la formación para hacer esas prácticas".

"Anteriormente fue sobreseído en otras dos causas porque la Cámara de Casación dijo que él estaba perfectamente habilitado para realizar las prácticas que realizaba", aseguró. Y sostuvo que "tiene un título expedido hace 25 años por al Universidad Nacional del Nordeste, que, como tenían prácticas quirúrgicas, otorgaban el de médico cirujano", agregó.

También se refirió a la causa por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años que pasó por su consultorio en 2021 para practicarse una dermolipoctomía, cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo. "Recurrimos el procesamiento porque el cuerpo médico forense todavía no pudo determinar la causa de muerte", dijo.

A principios de este mes, a pedido del fiscal Pablo Recchini, el titular del Juzgado Nacional en los Correccional Nº 11, Luis Schelgel, resolvió el procesamiento de Lotocki y cambiar la calificación legal que pesaba en su contra de "homicidio culposo" a "homicidio simple por dolo eventual".



Esta recategorización implica que, de ser hallado culpable, podría por corresponderle una condena "homicidio simple", que prevé penas de prisión de 8 a 25 años. "Lotocki le descubrió la diabetes en el preoperatorio y pospuso la cirugía", dijo.