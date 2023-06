En las elecciones 2023 en Buenos Aires del domingo 13 de agosto se realizarán las PASO para elegir a los candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales y autoridades comunales. Luego, los bonaerenses volverán a las urnas el 22 de octubre, en las elecciones generales, donde se elegirá presidente y vice, además de las autoridades provinciales. El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. La votación empieza a las 8 y termina a las 18.



Buenos Aires, en las elecciones generales del 22 de octubre, elegirá:

Para saber quiénes son los candidatos a gobernador y vice en las elecciones generales provinciales de Buenos Aires 2023, primero se realizarán las PASO, el 13 de agosto, donde se presentan 8 frentes electorales con 10 fórmulas a gobernador y vicegobernador:

Padrón electoral: quiénes pueden votar

Están habilitados para votar en las elecciones de Buenos Aires 2023 los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Buenos Aires, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscripto en el Registro Provincial Electoral Extranjero.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

El padrón lectoral habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar dónde deben votar. Estará disponible desde el 14 de julio. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.

Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica Libreta de Enrolamiento DNI verde DNI celeste DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Qué pasa si no voto

El voto en las elecciones de Buenos Aires es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar.

Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la autoridad electoral y si no lo hace deberá pagar una multa, prevista en el Código Electoral Nacional, en su artículo 125. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.

Qué boleta se usa en Buenos Aires

En las elecciones de Buenos Aires se usa boleta de papel, según lo establece el Código Electoral de Buenos Aires.

Cuándo son las elecciones nacionales en Buenos Aires y qué se elige

Las PASO nacionales son el domingo 13 de agosto y las elecciones generales nacionales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje, la fecha de la votación es el 19 de noviembre. Se elige presidente y vice, además de las autoridades y legisladores provinciales, entre los candidatos que hayan quedado de las PASO.

Seguí leyendo