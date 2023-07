La precandidata a gobernadora de Santa Fe, Mónica Fein, y el precandidato a intendente de Rosario, Enrique Estévez, coincidieron en que “el Estado tiene que tener presencia permanente, contener a los jóvenes y devolverle la vida a los espacios públicos”, en el marco de una recorrida en el barrio Las Flores.



Los dirigentes socialistas dialogaron con vecinos de la zona sudoeste de la ciudad acerca de la realidad que atraviesan a diario respecto a la inseguridad, la crisis económica y la falta de obras en el lugar. “Es un barrio que nosotros intervenimos muchísimo. Cuando Miguel Lifschitz era el gobernador y yo era intendenta, hicimos el pavimento en calle España, pusimos luces leds, fuimos arreglando pasillos, cloacas. Ese trabajo permanente se perdió en este gobierno de Omar Perotti. La gente nos pide seguridad y, para eso, el Estado tiene que aumentar la presencia, no es una obra y listo, se tiene que quedar y dar garantías, y -obviamente- acompañar a todos los vecinos que hacen mucho esfuerzo para salir a trabajar, a estudiar, a las escuelas y a las instituciones de este barrio”, subrayó Fein.



La ex intendenta de Rosario señaló que “actualmente no hay ninguna intervención urbana ni social que contenga y que ofrezca las oportunidades que el barrio merece”, por lo que se comprometió “a trabajar para recuperar esa presencia fuerte del Estado”.



Estévez aseguró que “una de las prioridades será devolverle la vida a los barrios, llenar las calles, que los vecinos no estén encerrados por la delincuencia, además de que los jóvenes tengan oportunidades y lugares donde puedan mejorar el futuro de su vida”. “Hoy los vecinos no solamente reclaman obras, también piden que las instituciones sean convocadas, que las mesas barriales sean un ámbito de participación donde junto a los funcionarios del gobierno de la Municipalidad y de la provincia se puedan diseñar los planes, verificar que se estén llevando adelante y ver también cómo se mejora el funcionamiento de los públicos”, completó el precandidato a intendente.



En el mismo sentido ambos destacaron que “las instituciones públicas, en muchos casos, fueron pensadas para actuar en otra situación y en otro tiempo, por lo que actualmente hay que repensarlas porque los jóvenes, cuando salen de la escuela, no tienen a dónde ir”. Así, manifestaron que “lo importante es que las juventudes puedan tener herramientas no solamente educativas, sino también deportivas, culturales, capacitación en trabajo, para crear emprendimientos que les permitan pensar en un futuro distinto”.



Estévez resaltó que “la situación actual hay que abordarla con políticas, con una actitud extraordinaria, porque hay un problema extraordinario que nos mantiene como una ciudad con miedo, arrodillada, pero Rosario se tiene que parar y tiene que rescatar ese espíritu rebelde y de lucha para volver a recuperar la paz que necesitamos”.