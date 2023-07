El diputado nacional del PRO y exministro de Turismo de Mauricio Macri, Gustavo Santos, ocultó que se fue a vivir a Madrid hace diez meses presentando un pedido de licencia “por razones personales”, como si se tratara de un problema de enfermedad o alguna cuestión familiar por la que podría estar ausente una o dos semanas. No dijo que la Organización Mundial de Turismo (OMT) lo designó como director para las Américas, con un sueldo de 17.000 euros mensuales, algo que es evidentemente incompatible con ser diputado nacional, en especial porque está radicado en otro país. Con la oficialización del cargo en la OMT, en septiembre pasado, Santos debió renunciar a la banca, pero pidió licencia con aquella excusa de las “razones personales”. Los siguientes meses siguió cobrando, no la dieta, pero sí los viáticos y un subsidio para pagar alquileres y otros gastos, conocido como desarraigo. Pasado medio año, en febrero, volvió a pedir licencia, esta vez hasta el 10 de diciembre de 2023, o sea todo el año parlamentario y hasta el final del mandato. Mientras tanto, siete asesores siguieron cobrando sueldo, se gastaron 12 pasajes aéreos mensuales y también vales de nafta. Dado que es el presidente de la Comisión de Turismo de Diputados y se requiere, sí o sí, la convocatoria del titular, en todo lo que va de 2023 no hubo ni una sola reunión de la Comisión. Todos estos datos que publicó Página/12 en exclusiva en su edición de ayer, provocaron conmoción en Diputados y nadie sabe cómo responder a la situación. Es muy probable que legisladores del Frente de Todos exijan la renuncia de Santos.

Lo que dice el Reglamento

“Ningún diputado podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara. Esta decidirá, en votación especial, si las licencias se conceden, con goce de dieta o sin él”. Ese es el texto del artículo 17 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sucede que ya hay un usos y costumbres de que esas licencias no se votan en el recinto, pero es porque habitualmente el diputado hace la petición porque se va a ausentar una semana o dos, no un año y medio. Y, además, en este caso lo que correspondía, mínimamente, es que Santos renuncie a la banca porque está ocupando otro cargo, en otro país. Para tapar esa situación, es que adujo los “motivos personales”.

Al leer la nota de Página/12, Emil Gómez, al frente de un merendero en Río Segundo, publicó un durísimo post en redes sociales: “¡renunciá caradura! Acá nos cuesta mucho conseguir mil porciones todos viernes, no sabemos de dónde sacar frazadas, acabo de leer que cobra 17.000 euros y hace diez meses que no va a trabajar a la Cámara de Diputados”.

Director con habilidades para los negocios

Al frente del ministerio de Turismo, en época de Macri, Santos tuvo como eje central la promoción de las compañías aéreas low cost y algunas otras iniciativas, siempre vinculadas a negocios en los que estaban interesados los amigos de Mauricio. Un impulso conocido de su gestión fue el del glamping, camping de lujo, en Parques Nacionales, a un costo de unos 130.000 pesos la noche.

Por eso, la designación como director para las Américas hizo muchísimo ruido, en esencia porque el actual gobierno tuvo una orientación muy distinta: impulsar la inversión estatal para que más gente pueda visitar los destinos turísticos. Los ejemplos más fuertes fueron los distintos pre-viajes y la reconstrucción de dos complejos turísticos emblemáticos y estatales, Chapadmalal y Embalse Río Tercero. Y, obviamente, la consolidación de Aerolíneas Argentinas.

“La designación no representa a Argentina -manifestó el Ministerio de Turismo en el momento del nombramiento de Santos-. Fue sin ningún visto bueno oficial y es una intromisión a la política interna nombrar a un diputado opositor al frente de la OMT, sin siquiera consultarnos”.

La versión más extendida es que Santos fue puesto en el cargo por el polémico secretario general de la OMT, Zulab Pololikashvilli, georgiano, en el marco de una política de alianza de la organización con Arabia Saudita. Hubo un intento de llevar la central de la OMT a una ciudad saudita, pero el proyecto se derrumbó por la durísima oposición de España, sede actual de la OMT.

Dicen que hoy por hoy hay una mega-pelea en la OMT por la organización de la Expo-Mundial 2030. La disputa es entre Corea del Sur y Arabia Saudita y Santos tiene puntos a favor por ser team-Macri. Ya se sabe, la cercanía que el expresidente mantiene con el régimen de Ryad y en particular con el hombre que tiene el poder, el príncipe heredero, Mohammad bin Salman. El cargo al que accedió Santos requería -como es evidente- el dominio del idioma inglés. Sin embargo, el diputado nacional cordobés necesita de un traductor en forma permanente, contraviniendo los requerimientos para el puesto. La promoción de negocios parece que prevalece frente al manejo de idiomas.

Silencios que hacen mucho ruido

De pronto, Santos es un miembro -siempre ausente- del bloque de Juntos por el Cambio. La fuerza macrista no hizo ningún movimiento en los diez meses de ausencia del legislador. De forma asombrosa, no le exige la renuncia y permite que siga teniendo asesores -unos tres millones de pesos mensuales- y los gastos de viaje de un diputado que, en las cinco sesiones del primer semestre 2023, estuvo sólo en una -febrero- y ausente por licencia en las cuatro restantes. Y, encima, ya adelantó que no va a estar en todo el resto del año.

De hecho, la inacción del bloque termina derivando en complicidad con un hecho que entra en el terreno de la corrupción: tienen un miembro que cobra y no trabaja. Y que, además, avisa que no va a trabajar de acá a fin de año, porque vive en otro país y tiene otro trabajo. Al bloque macrista parece no importarle incluso teniendo en cuenta que los números en Diputados están muy parejos. ¿Será que el hombre es un intocable porque se referencia directo-directo con Macri?.

Desde Madrid, el diputado igual no pierde la oportunidad para dejar en claro cuál es su ubicación política. En Instagram postea una foto con Mauricio Macri y un texto con un corolario: “un líder único, un amigo incondicional”.