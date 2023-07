Al intendente Juan Miguel Nosetti nunca le sonó tanto el teléfono y, menos todavía, desde números con prefijo 011. Los atiende a todos, mientras espera ansiosamente la invitación oficial al acto del domingo.

Salliqueló, un distrito pequeño, de alredeor de 9 mil habitantes, a la vera de la ruta nacional nacional 205, será anfitrión de las autoridades nacionales este domingo 9 de julio cuando, alrededor de las 15 horas y coincidentemente con un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, se inaugure el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, la obra que se realizó en tiempo record y a pesar de la oposición del Fondo Monetario Internacional, que modificará drásticamente la ecuación energética, y la falta de divisas, del país.

El domingo, cuando se ponga en funcionamiento el gasoducto y se produzca la foto de Cristna Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, confluirán una obra de ingeniería energética -el gasoducto que trae el fluido desde Vaca Muerta hacia la red-, con una de ingeniería -u orfebrería- política.

La unidad entre los tres principales socios de Unión por la Patria, ex Frente de Todos, a los que se suma el gobernador Axel Kicillof, cierra una etapa de más dos años de internas y conflictos públicos, desde los "funcionarios que no funcionan" a las renuncias de ministros kirchneristas posterior a la derrota en las legislativas de 2021 y las conflictivas salidas del gabinete de Matías Kulfas y Martín Guzmán.

Cifras, perspectivas

Salliqueló se afirmará, así, como un nodo de gasoductos. Actualmente ya existe uno que va de Bahia Blanca a Salliqueló. Ese gasoducto podría invertir el flujo, y en los meses de verano para llevar gas a Bahía Blanca con la finalidad de abastecer un sistema de plantas modulares de producción y exportación de GNL, y/o abastecer a Profertil, que está evaluando la construcción de una nueva planta de urea con una inversión de 1200 millones de dólares.

Por eso Kicillof dijo que “Buenos Aires ya es una provincia petrolera, porque es donde se industrializa el mayor volumen de hidrocarburos del país” . Hablaba de Ensenada, pero ya no solo de Ensenada. Hoy todos miran hacia el oeste, por donde ingresan los gasoductos a la Provincia, pero en un año más todos mirarán también hacia el este. Hacia el mar bonaerense desde donde se está avizorando un futuro muy promisorio: la producción offshore en la Cuenca Argentina Norte.



Tal como informó Buenos Aires/12, según un estudio del CEP, Centro de Estudios para la Producción, en el sector de petróleo y gas por cada nuevo puesto directo, se crean 5,1 indirectos. Es la actividad que mayor cantidad de puestos indirectos genera. De acuerdo al informe, la cadena de valor del petróleo y el gas en Argentina está compuesta por 37 grandes compañías que compran bienes y servicios a 9.957 empresas, de las cuales 7.734 son PyMes. Según indica en el informe, existen alrededor de 65.000 empleos formales, y el empleo indirecto puede estimarse en alrededor de 325.000 puestos; es decir que en total, el sector da trabajo a más de 390.000 personas.

Rosca local

Casi toda la población se concentra en la cabecera, Salliqueló, que hace apenas un mes festejó sus primeros 120 años. El resto se reparte entre las zonas rurales y la segunda localidad, de menos de mil habitantes, Quenumá. Tiene la particularidad, para los futboleros, de ser la cuna del "Pampa" Calvo, un marcador de punta campeón de América con el Boca de Bianchi.

La historia política muestra que Salliqueló tiene ciclos largos. En la década del noventa fue peronista, con el cambio de siglo, y la presentación de mejores candidatos boina blanca, se hizo radical. Hasta que, en 2019, ganó un vecinalista, Nosetti.

Nosetti es un productor ganadero que llegó a la política de la mano de Unión Celeste y Blanca, el espacio que conducía Francisco De Narváez, allá por 2009. De esa época le quedaron buenos vínculos con figuras de la política regional -integra la sexta sección electoral- que hoy revistan en Juntos por el Cambio, como los bahienses Héctor Gay y Nidia Moirano, intendente saliente tras dos períodos y candidata a reemplazarlo, aliada de Patricia Bullrich, respectivamente. Nosetti ganó una vez con boleta corta -para lograrlo hizo un instructivo y repartió tijeras- y sabe lo difícil que es reeditar ese resultado en un marco de polarización creciente.

Por eso, recurriendo a la ayuda de sus amigos, pidió y logró el ingreso de su agrupación a la principal coalición opositora, a pesar de la oposición del radicalismo local, que sigue siendo fuerte. Como resultado de esa movida, el intendente será uno de los precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio, el otro será el radical Marcelo Gastaldo, que responde al presidente del radicalismo bonaerense y precandidato a senador nacional, Maximiliano Abad. “El interior bonaerense es bipartidista”, explica Nosetti en diálogo con Buenos Aires/12. En Salliqueló, en materia de precandidatos locales, Bullrich le gana a Larreta 2 a 0.

Gastaldo relata que estaba en su radar la chance de que el vecinalismo se integrara a Juntos, "pero con la boleta de Larreta, no con la de Bullrich", que llevará él. “Nosotros siempre nos mantuvimos trabajando dentro del frente mientras la Unión Vecinal presentaba boleta corta, eso es lo que molesta, que le hayan dado la adhesión cuando nunca trabajaron en el espacio", dice. "Pero sorprender, no me sorprendió, no es algo que yo haría, pero no me sorprendió”, define. Gastaldo se muestra procupado por la situación financiera del distrito que aspira a gobernar. No le sorprendería, si gana, tener que enfrentar una deuda millonaria, de la que no da mayores precisiones.

La decisión de acordar, que el propio intendente califica como “más electoral que política”, está también relacionada con lo ocurrido en las elecciones de medio término, cuando el oficialismo local fue derrotado por Juntos por el Cambio. “Durante dos años, por la pandemia, fuimos los malos de la película, trabajamos articuladamente muy bien con Nación y Provincia, pero pesó mucho el enojo por las restricciones", relata. Explica que "en un pueblo como el nuestro, todos nos conocemos, a mi me decían ‘dejame ir al pueblo de al lado a ver a mi hijo’ y yo tenía que responder que no, porque estaba prohibido”. Nosetti es categórico cuando atribuye ese resultado electoral negativo al malhumor causado por la pandemia y el encierro. "Acá y en todos lados."

A pesar de eso, cuenta que “las restricciones funcionaron y acá el pico llegó más tarde que en el resto de la provincia, a principios de 2021, y eso nos permitió hacer las derivaciones necesarias sin problemas”. En Salliqueló, cuenta Nosetti con visible orgullo, no hay un sólo establecimiento privado de salud ni de educación. Las únicas escuelas y hospitales son de gestión pública. "Tampoco tenemos delitos violentos", afirma el intendente que aspira a un segundo mandato.



Por el lado de Unión por la Patria se alcanzó la unidad en torno a la candidatura de Ariel Succurro. Succurro es veterinario de profesión y actualmente preside el concejo deliberante, elegido por un acuerdo de todas las fuerzas con representación legislativa. Fue candidato a intendente en 2019 y el escrutinio provisorio lo daba ganador por unos pocos votos. En el escrutinio definitivo, la diferencia se revirtió y finalmente fue elegido Nosetti.

Se trata de una sección, la sexta, bastante refractaria al peronismo desde el conflicto de la 125, en 2008. El único distrito de la zona gobernado por esa fuerza es Monte Hermoso, el balneario que suele ser sede de las reuniones de dirigentes de los PJ cercanos. Su intendente es Marcos Fernández.



Perfil productivo

En los últimos meses, la tranquilidad habitual del pueblo se vio alterada por la construcción del gasoducto. Participaron alrededor de 300 profesionales, técnicos y operarios calificados provenientes de otros distritos y se emplearon trabajadores locales. Esto se suma a lo habitual. Hay 400 salliquelenses trabajando en la Municipalidad. Los otros grandes empleadores son dos fábricas de quesos, una de ellas exportadora. El tercero es también una fábrica de quesos, pero duros, perteneciente a La Serenísima, ubicada en el distrito vecino de Adolfo Alsina.

El distrito es tradicionalmente ganadero, al punto de ser, como anuncia el arco de entrada, “capital del novillo”. Sin embargo, ni la capital del novillo pudo escapar a la tendencia de los últimos años: más agricultura y menos ganadería. La causa principal del proceso está en el diferencial de rentabilidad de una actividad sobre la otra. Pero la agricultura no genera empleo y a medida que avanza se van despoblando las zonas rurales. Entonces, cada vez cuesta más encontrar gente para trabajar en la ganadería. A pesar de esto, anuncia, el próximo septiembre, como cada año, los productores organizarán la fiesta del novillo. Novillo y gasoducto, nueva pareja.