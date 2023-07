Natalia Oreiro cantó en la gala de los Premios Martín Fierro 2023 para recordar a los artistas, periodistas y conductores que fallecieron en 2022 y 2023. La cantante, modelo y actriz nacida en Uruguay interpretó "No es mi despedida" de la cantante de música tropical Gilda.

El segmento que realiza todos los años la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA) comenzó con un mensaje en pantalla gigante: "A nuestros queridos amigos".

Entre las figuras que aparecieron en el homenaje se destacaron Guillermo Calabrese, Julieta Vallina, Lino Patalano, Cesar Mascetti, Cacho Fontana, María Onetto, Magdalena Ruiz Guiñazú, y Claudio Da Passano.

El segmento terminó con un homenaje al humorista, actor, músico y animador infantil Carlitos Balá -fallecido en septiembre del 2022-. "Nos vemos, ea ea pe pe", fueron las palabras que se escucharon al cierre de la presentación. Para finalizar el momento, en la pantalla gigante se leyó la frase "Nunca los vamos a olvidar".

El emotivo homenaje a Antonio Gasalla

Otro de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje a Antonio Gasalla, actor y capocómico argentino que atraviesa un momento delicado, tras haber sido diagnosticado con demencia senil progresiva.

Tras un repaso por los momentos más relevantes de la carrera del actor, Susana Giménez subió al escenario para recibir la estatuilla de su amigo y colega. “Casi no puedo hablar por todo lo que vi. Tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y que me hizo pasar los más lindos días de mi vida, siempre riéndonos de todo”, recordó. Y agregó: "Es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él".

