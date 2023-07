La guerra --ya no cabe otro término-- entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se libra en todos los frentes y también con los spots publicitarios. No solo con los que cada uno preparó para la campaña audiovisual, que se distinguen en estilo aunque conservan unas cuantas coincidencias, sino en cómo cada candidato responde. En este caso, Larreta salió a contestar al spot de Bullrich que rechaza el diálogo, el consenso y la negociación política. "Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. No es a las trompadas, no es a los gritos”, se diferenció el jefe del gobierno porteño. Llamativamente, desde el bullrichismo no se apresuraron a contestarle.

Quizás esto último tenga que ver con cómo vienen mostrando las encuestas que están los candidatos: algunas la muestran a Bullrich levemente (o pronunciadamente) más adelante que Larreta. Los spots de cada cual apuntaron a profundizar el perfil de campaña. El de él mostró a algunas personas con problemas actuales (mayormente económicos) en papeles que luego quemaban. El de ella, apuntó a esos mismos problemas -las dos campañas presentan una imagen eminentemente negativa del país- pero a eso le agregó una serie de frases que indican que no se solucionan ni con diálogo ni consenso, ni mucho menos negociando.

"No es a las trompadas"



Larreta decidió aprovechar esto para repetir lo que había planteado cuando habló del fracaso del gobierno de Mauricio Macri (tema que no volverá a tocar, porque -aparementemente- lo daña en los sondeos): que Bullrich, aún si gana, va camino a un fracaso de gobierno. "El camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo, de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque lo que hizo el anterior es una catástrofe, de construirse sobre el anti del anterior, nos condujo a inflación, inseguridad y frustración", remarcó Larreta sobre ese spot. Y luego hizo lo posible para diferenciarse de su adversaria: "Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. No es a las trompadas, no es a los gritos”, indicó.

Lo dicho: fue llamativo el silencio del lado de Bullrich. "El Pelado la quiere hacer enojar a Patricia. Estamos haciendo todo lo posible para que no le conteste", indican. "Pero no es tarea fácil", reconocen. Y destacan que el spot de Larreta tiene poco más de 200 mil vistas en YouTube... mientras que el de Bullrich tiene 2 millones.



Las gaffes de Pato



Puestos a encontrar problemas en los spots de Bullrich, sus adversarios ya detectaron dos. En uno de sus videos se muestra a una mujer llamada Silvina en situación de calle diciendo que tiene hambre. Esa imagen fue extraída de un documental titulado “Comer en la calle”, sobre los sin techo durante el gobierno de... Macri. Su productor Ignacio Corral advirtió que el equipo de campaña de Bullrich no pidió permiso para utilizar esas imágenes, que son de 2019.



Otro de los problemas surge de un caso policial que usaron en un spot de campaña: "Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente", dice una víctima.



El problema es que el hecho que retratan en realidad ocurrió en febrero de 2019, cuando la propia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad. ¿Será una autocrítica?



El audio es de una entrevista televisiva que dio Ariel Picco, el hijo del jubilado Bruno Picco, asesinado el 14 de febrero de 2019 en Córdoba. Por ese asesinato fue juzgado en 2021 Raúl Marquez, quien fue condenado por homicidio y por robo calificado por el uso de arma de fuego.

Obviamente, desde el larretismo celebraron cada error que comete el equipo de comunicación de Bullrich. En el entorno de la candidata contestan que están logrando mucho más con muchos menos fondos.