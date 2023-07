Para la IGJ la fundación de Bullrich es un espacio para recaudar fondos de campaña

Por Raúl Kollmann

El dato llama la atención. El Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), que presidía Patricia Bullrich, pasó de tener un ingreso de 741 pesos en 2019, a 85 millones en 2022, dinero con el que se pagaron, ilegalmente, nueve millones de pesos a sus directivos --sobre todo Bullrich y Gerardo Milman-- y asombrosos gastos de campaña de la candidata del PRO. Por ejemplo, Tucano Tours facturó 1.760.000 pesos de un viaje a Miami, por invitación del Inter American Institute of Democracy --think tank vinculado al partido Republicano--, en el que la candidata habló de que “el kirchnerismo es un régimen corporativo, populista, en el que se creó una enorme fábrica de pobres”. Nada que ver con estudios estratégicos de seguridad, el objeto del IEES. La conclusión es que con dinero del IEES se pagó esa gira y una multitud de otras actividades proselitistas de la candidata del PRO, violando el objeto social y el funcionamiento de una asociación sin fines de lucro. En base a una montaña de evidencias como esas, el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria, intervino el IEES por 180 días hábiles y designó a la contadora Norma Cristóbal para que concrete una “normalización institucional”. La fundación no sólo sirvió para financiar en blue actividades electorales sino que también fue la sede en que un experto informático borró el contenido de los celulares de Milman y sus secretarias. Como era de esperar, Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se escudaron en que se trata de una persecución política, pero no exhibieron ni un solo argumento sobre la licitud de los gastos y los pagos millonarios.