El embajador argentino ante la OEA, el abogado Carlos Raimundi, analizó este jueves por AM750 el modelo de Gerardo Morales en Jujuy, advirtió que “repite” el modelo del Gobierno de La Alianza en el 2001 y aseguró que es el proyecto que tienen tanto desde el sector de Patricia Bullrich como el que él mismo entrega junto a Horacio Rodríguez Larreta.



“Pongamos tres personalidades fundamentales, que son Bullrich, Larreta y Morales. Traslademos a esas tres personas a los cargos que tenían hace más de 20 años con La Alianza. El esquema era sencillo. Alianza con el poder financiero y ajuste en la sociedad”, comenzó su respuesta sobre la actualidad violenta que atraviesa Jujuy.

Luego, siguió su análisis: “No es que no pudieron subir los salarios, sino que los bajaron. Eso significa malestar social, protesta y represión. Eso generó 38 muertes. Este es el modelo exacto que se repite en Jujuy”.

Es decir, que en el norte del país este modelo se dio calcado y con sus propias características: “Contacto con el poder económico, apropiación del litio, disputa por las tierras, ajuste social con bajos salarios, protesta y represión. En el medio, una reforma constitucional, la detención de Milagro Sala, etcétera”.

Por eso, advirtió: “Este es un laboratorio, una prueba de ensayo, del modelo a aplicar en el resto del país”. Y, a un mes de las elecciones PASO, con la expectativa pusta en el desmpeño del ministro de Economía Sergio Massa, afirmó: “Creo que hay que explicar esto muy bien”.

Además, también sobre Jujuy, explicó sobre las posibles respuestas políricas al tema: “Cuando uno conduce el Estado tiene una cantidad de herramientas para hacer docencia política muy grande. Y hay que ver qué hacer institucionalmente”.

“Yo sé que la Constitución, para lograr la intervención de una provincia, necesita la aprobación del Congreso. Y ahí el Gobierno no tiene la mayoría. Una cosa es no tener la mayoría y la otra es no intentar expresar una voluntad política de que si se tuviera la mayoría se tendría que intentar la intervención a una provincia que viola las garantías constitucionales”, finalizó.



