Falta menos de un mes para que los argentinos y las argentinas se dirijan a las urnas a votar en las PASO nacionales y en el oficialismo siguen con los anuncios de gestión, las recorridas "de cercanía" y las reuniones que los equipos técnicos de campaña --que ya se hacen en la nueva sede de la calle Bartolomé Mitre, en el centro porteño-- para trabajar en la recta final. Este domingo el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mostró con el intendente de Pilar, Federico Achával, y durante la inauguración de un club municipal volvió a hablar de la oposición y del acuerdo con el FMI. "A la Argentina le dejaron un ancla muy complicada, que es un acuerdo con el FMI que nos hizo perder soberanía", comenzó y aseguró que "hay que pagarle al Fondo y que se vayan de la Argentina". Por otra parte, Juan Grabois, quien encabeza la otra opción presidencial de UxP, este domingo lanzó un spot en el que pidió aportes para su campaña: "Esta campaña no la van a hacer ni el aparato ni las multinacionales. Es de abajo para arriba, hecha a pulmón", consignó. El presidente Alberto Fernández, mientras todo eso ocurre, la tarde del domingo se subió a un avión con destino a Bruselas. Allí participará de una cumbre de la CELAC con la Unión Europea.

Arriba del escenario, Massa habló de una de las grandes preocupaciones actuales del electorado: la pérdida de poder adquisitivo del salario. "La idea de la Argentina del trabajo con un ingreso que alcance nos une. No desconocemos esa realidad y estamos peleando para corregirla", aclaró. El oficialismo tendrá hasta el miércoles de esta semana --cuando Massa y su vice, Agustín Rossi, compartirán un acto con la cúpula de la CGT en la sede de Azopardo-- para hacer anuncios de gestión, pero no se espera que haya hasta --al menos-- luego de alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, un anuncio que pueda ir en esa línea, como podría ser un bono o una suma fija. Este lunes una comitiva del ministerio viajaría a Washington y el viernes se comunicaría el Staff Agreement.

"A la Argentina le dejaron un ancla muy complicada que es un acuerdo que hicieron en el 2018 con el FMI que nos hizo perder soberanía y nos hemos planteado un desafío discutir de igual a igual, defendiendo nuestra convicción, nuestra soberanía y el interés de la Argentina", aclaró el ministro y candidato.

En el mismo acto, Massa trajo a colación otra de las grandes preocupaciones que se escucha en el comando de campaña: la baja participación que puede haber en las urnas y el "voto bronca". "También sé que es muy difícil convocar a los que se quedan en su casa porque perdieron la confianza en que la política y en que los gobernantes les resolvamos los problemas. Y sé que esa bronca, esa desesperanza, tiene que ver con la idea de que el esfuerzo pareciera no tener premio y porque pareciera que en la Argentina le va bien al vivo y mal al que trabaja", agregó y dijo que él trabajará para que "al que se esfuerza le vaya bien y para que el vivo pague cuando hace cosas fuera de la ley".



Hasta este momento, la campaña de Unión por la Patria se centró en fuertes críticas directas a la oposición. El jueves pasado, en un acto que encabezó en San Martín, Massa también habló de acuerdo con el FMI y reveló que, en comunicaciones con autoridades del Fondo, se enteró que líderes de la oposición llamaron al organismo para pedir que no haya un nuevo acuerdo. En esa línea, este domingo el candidato pidió "defender la Argentina para que aquellos que promueven el odio, que construyen sobre la base de destruir y para los que dicen que hay que implosionar todo, puedan ver que lo que quieren implosionar es la casa de los argentinos". "Los quiero invitar a reconstruir y arreglar esa casa porque los que la quieren implosionar se olvidan que muchos van a quedar abajo de los escombros", subrayó.

El viaje del Presidente

Mientras una comitiva del ministerio de Economía --y no se descarta que el propio Massa-- esta semana podrían viajar a Washington para concretar el tan anunciado "nuevo acuerdo" con el FMI, el presidente Fernández estará en otro destino. El domingo por la tarde partió rumbo a Bélgica junto con el canciller, Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el diputado nacional Eduardo Valdés, para participar de la Cumbre UE – CELAC en Bruselas.

Lunes y martes Fernández participará de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado. Se trata de la reunión entre las dos instancias de mayor representación política en ambos continentes y se da tras el acuerdo alcanzado en la reunión de los Cancilleres de la CELAC realizada en octubre de 2022, durante la presidencia pro témpore de la Argentina. Más allá de eso, nuestro país ya no preside la CELAC porque desde enero de este año la PPT pasó a manos de San Vicente y las Granadinas. Esa presidencia le dio a Fernández visibilidad en foros y encuentros internacionales, un lugar donde el mandatario se siente cómodo.

El pedido de Grabois

El candidato a Presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, que enfrentará en la interna a Sergio Massa, este domingo lanzó un video para pedir aportantes a su campaña. "Esta campaña no la van a hacer ni el aparato ni las multinacionales. Es una campaña de abajo para arriba, hecha a pulmón con la esperanza de un pueblo que no se conforma. Si querés ser parte podes aportar, fiscalizar o sumarte de cualquier manera", pidió en un mensaje que compartió en sus redes sociales. En esa línea, dijo que desde su espacio no tienen "plata ni miedo". "Lo del miedo está bárbaro porque nada grande se consigue sin audacia, pero no tenemos un mango y cuando encima tenés a todos los de arriba en contra sin un peso se hace más cuesta arriba", explicó.