El dólar blue volvió a pegar un fuerte salto esta semana, luego del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que anunció este domingo el ministro de Economía, Sergio Massa. En el mercado ilegal, la divisa norteamericana cerró este lunes a $552 para la venta y $547 para la compra, más de $20 más que en el viernes.

Este martes, sin embargo, la tendencia fue a la baja y hasta el mediodía la cotización era de $541, once pesos menos que en el cierre de la ronda anterior. En diálogo con Página|12, seis economistas explicaron los motivos de este fenómeno y anticiparon lo que podría ocurrir en los próximos días, en un contexto de alta volatilidad en el mercado ilegal, que concentra un volumen muy chico en comparación con el dólar oficial, que no registró oscilaciones.



“La suba va en contramano de lo anunciado”



Por su lado, el economista y director del CEPA, Hernán Letcher, explicó este lunes por AM750 que “los dólares paralelos pueden representar la expectativa” y que “se supone que las expectativas son malas, porque han subido”. Sin embargo, matizó: “Van en contramano de lo que se ha anunciado el domingo”.

“Uno no puede más que concluir que es un escenario especulativo donde algunos jugadores pretenden instalar que, dado que no tenemos la letra fina del acuerdo, esto generaría supuestamente preocupación en el conjunto de la sociedad”, sintetizó. Sobre lo que agregó: “Insisto con que la dinámica del dólar blue está disociada de los anuncios que se hicieron. El planteo en el fondo no deja de ser una especulación lisa y llana”.

“El movimiento debería frenar por aquí”

El abogado experto en inversiones bursátiles Carlos Maslatón explicó a este medio que, según sus análisis particular, el “movimiento” del dólar blue “debería frenar” cerca de los valores de este lunes. Para explicar por qué llega a esta conclusión, hizo pie en un gráfico de su autoría que muestra la historia del dólar-peso desde la convertibilidad, siempre teniendo en cuenta su valoración en el mercado “barrani”.

“Fijate que esto es mío de fecha de 20 de enero. El dólar estaba en $388, en ese momento. A mí me daba que en $521 o bien en $557 íbamos a tener el último raid alcista. Este es justamente el que hemos visto ahora. Para mí este movimiento debería frenar por aquí. Hoy estamos en este nivel, hay un pequeño descanso, pero la jornada es larga”, comenzó su explicación.

Y añadió a este escenario: “Si el dólar no frenara por esta zona, te puedo dar una tolerancia de $10 o $15 al alza, ya vamos a buscar niveles mucho más altos que esto, de $816 por dólar. Pero yo no estoy validando esto. Si no se mantiene en esta zona, estamos habilitados para ir a niveles mayores”.

Maslatón añadió que "este cálculo de objetivos para la relación de cambios dólar peso no deriva de ningún análisis macroeconómico ni monetario de ninguna clase", sino que es el resultado de sus propios "cálculos de análisis técnicos que consideran expansiones y retracciones en la subida del dólar contra el peso desde que comenzó esta relación de cambios dólar-peso en noviembre de 2001, cuando se rompió la convertibilidad", y estimó que le han dado "resultados muy precisos", por lo que concluyó que "los $550 o $557 de estos días podrían ser un techo importante que darían lugar a la retracción indicada".

“El Fondo exige una devaluación”

La exministra de Economía Felisa Miceli estimó que "el Gobierno argentino presenta un plan para salir de esta situación, porque el Fondo exige una devaluación general para que el próximo trimestre se cumplan las metas y pasar de los 270 pesos a uno dólar de 400 pesos para acercarlo a blue y financieros. Esa es la exigencia del Fondo”, comentó en declaraciones a la AM750.

A lo que añadió: “Si uno devalúa, hay traslado a los precios. Esto es así. Entonces, el Gobierno no quiere hacerlo en un momento electoral para llevar adelante esta devaluación. Pero con este acuerdo hace devaluaciones sectoriales encubiertas. Porque aquellos sectores que reciben un dólar más caro, para ellos es lo mismo que una devaluación y tiene impacto en precios. El Fondo quiere siempre lo mismo, entonces siempre se obtiene lo mismo. Es un acuerdo inflacionario”.

“La suba se debe a la falta de convicción”

Una mirada contraria es la que mostró el economista liberal Leandro Marcarian a Página|12, quien aseguró que “la suba del dólar se debe a la falta de convicción que hay en el público en general de que el acuerdo con el FMI en particular, o cualquier medida que tome esta gestión, serán efectivas para poner las cuentas en orden y tranquilizar la económica”.

“Por descarte, lo que no ordena, desordena. Por ende, los sucesos de la semana pasada solo sirvieron para desordenar aún más la frágil economía argentina. Esta semana es probable que suceda lo mismo de siempre con blue, sube dos o tres días, luego corrige a la baja un poquito y se estabiliza hasta el próximo salto”, añadió al análisis.

“El blue venía atrasado y ahora empató con la inflación”

Para el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, las monedas ilegales “venían atrasadas y ahora empataron a la inflación”. “Si bien no tiene por qué seguirla, es cierto que no tienen por qué atrasarse, y en cualquier momento podían subir”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Que se haya calmado la expectativa de que haya problemas cambiarios no significa que la cosa esté bien ni que la gente deje de buscar cubrirse de riesgos en el dólar”.

Aun así, fue claro al matizar, como Letcher, que “el dólar blue es marginal en el mercado total cambiario y se mueve con montos bajos”. “Lo que pasó ayer es que no hay nadie vendiendo al blue. Entonces, el comprador puede subir el precio y son pocas las operaciones que se concretan”, añadió.

“Los anuncios fueron en el sentido de una devaluación”

En tanto, el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, consultado por este medio, volvió a generar un contrapunto, y explicó la suba del dólar blue en vinculación con las medidas anunciadas por el Gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Los anuncios fueron en el sentido de una devaluación de un subconjunto de bienes y servicios. Luego, fue mayor en el dólar agro que se fijó en algún momento de junio. Todas las indicaciones son hacia que se requiere una corrección del tipo de cambio y que parte fue efectuado. Eso tiene un recorrido alcista. No es que hay que esperarlo para diciembre, sino que se puede anticipar”, analizó.

Luego, continuó con la explicación: “Es algo difícil de predecir. Me parece difícil que baje mucho el dólar blue, si vos tenés una perspectiva de 20 días o una cosa del estilo. En una semana puede producirse alguna baja, pero me resulta difícil en una baja apreciable y sostenida”.

