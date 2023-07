El precandidato a intendente de Lomas de Zamora por Unión por la Patria y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, analizó este viernes el contexto electoral en territorio bonaerense y aseguró por AM750 que el peronismo debe avanzar con un plan claro en materia de inflación e inseguridad.

“Martín Insaurralde siempre definió al municipio como el primer mostrador del Estado. Es lo que la gente encuentra para reclamar, principalmente. Es un gran catalizador de demandas”, explicó sobre la actualidad social que se vive en el territorio donde busca ser electo.

En este sentido, añadió que fue el actual jefe de Gabinete bonaerense “uno de los primeros en entenderlo”, de esta manera. “El nivel de demanda excede por mucho las obligaciones constitucionales que tiene un municipio”, explicó.

Y lo puso en ejemplos: “Como el tema seguridad, que es clave. Si me preguntas en términos de demanda de todos los barrios, surge el tema seguridad e inflación. En esto, el peronismo tiene que dar un mensaje claro de lo que viene”.

“Tenemos que tener la creatividad para no resignarnos y que no nos parezca natural algo tan absurdo como pagar una fortuna por comer. Por comida que encima es mala. Queremos que a las empresas les vaya bien, pero paremos la pelota para pensar que es comida. No podemos elegir si comer o no comer”, se lamentó.

En un contexto en el que la inflación es un factor clave de la vida cotidiana y de la campaña electoral, Otermín apuntó en tono imperativo: “Comer tenés que comer, y tenés que hacerlo bien. Si queremos la felicidad del pueblo, no podemos dejarlo condenado a sobrevivir”.

Y sobre la inseguridad, añadió: “Como también, si estás inseguro, estás intranquilo, estás asustado. Eso está mal. Tenemos que trabajar en estas dos instancias desde una perspectiva de inclusión, de futuro y de más oportunidad para los que necesiten”.

