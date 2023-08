El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer las nuevas tarifas que rigen para las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur, que suponen un incremento del 5,5 por ciento en promedio para los usuarios de Nivel 1, es decir, aquellos considerados de altos ingresos junto a los que no se inscribieron en el registro para seguir recibiendo los subsidios de parte del Estado nacional. En cambio, no hay modificaciones para usuarios del Nivel 2 y 3, de tarifa social e ingresos medios, siempre que el consumo no supere la porción de la tarifa que mantiene el subsidio.

Las nuevas tarifas de la electricidad aplican desde este martes y hasta el 31 de octubre próximo. La medida se estableció a través de las resoluciones 573/2023 y 574/2023, publicadas en el Boletín Oficial. A partir de esas disposiciones, el ENRE traslada la actualización trimestral del precio estacional para el mercado mayorista que dispuso la Secretaría de Energía. Precisamente, la semana pasada, la oficina que dirige Flavia Royón publicó la resolución 612/2023, que subió los precios.

"Técnicamente no se trata de un nuevo cuadro tarifario --que surge del aumento en la retribución para distribuidoras o transportistas-- sino de la actualización periódica del costo de producción de la energía eléctrica. Si el año próximo, la puesta en marcha del gasoducto impacta en una baja en el costo de generación térmica, esta actualización será menor", explican en el ENRE.

Impacto

A partir de la actualización del precio estacional, los usuarios residenciales del Nivel 2 y del Nivel 3, éstos últimos hasta 400 kWh/mes subsidiados, no tendrán modificaciones en sus tarifas. En cambio, los residenciales del Nivel 1, considerados de altos ingresos junto a aquellos usuarios que no se anotaron en el registro para seguir recibiendo los subsidios, tendrán un incremento en promedio del 5,5 por ciento. En esa misma proporción aumentará la parte de la tarifa que está por arriba del techo de los 400 kWh/mes, es decir, el segmento no subsidiado.

Por otro lado, para los usuarios Generales G1 (pymes y comercios), la suba es del 6 por ciento en promedio; para los G2, un 8 por ciento en promedio y para los G3, un 9 por ciento en promedio. En el caso de las demandas medianas, los usuarios T2 aumentan en promedio un 9 por ciento y los T3 baja y media tensión aumentan en promedio entre 10 y 13 por ciento. Por último, los GUDIS (demandas mayores a los 300 kW) en baja tensión se mantienen igual en Edenor, pero en media tensión bajan un 1 por ciento, misma magnitud con la que se reducen los valores para ambos segmentos en Edesur.

Identificación

Por otra parte, el interventor del ENRE, Walter Martello, ordenó a Edenor y Edesur que destaquen la identificación del nivel de segmentación tarifaria de las personas usuarias en las facturas del servicio de energía eléctrica.

Martello determinó en relación con la información sobre el nivel de segmentación tarifaria (N1-N2-N3) aplicado en las facturas del servicio eléctrico, que la misma deberá ser "clara, legible, y estar ubicada para su fácil identificación, con el mismo o mayor tamaño de tipografía que el utilizado para la categorización del mismo". Destacó que "el cambio de diseño apunta a que los usuarios residenciales corroboren con mayor facilidad el nivel de subsidio que se les aplicó en el período liquidado".

El último incremento de tarifas de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se aplicó en junio pasado, y fue el tercero luego de un aumento en febrero y otro en abril, que completaron una suba promedio del 87,2 por ciento en el año para los tres segmentos residenciales. Evitar el retraso tarifario es una de las presiones constantes que ejerce el Fondo Monetario Internacional sobre la política económica.