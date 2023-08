La campaña electoral está al rojo vivo y las acusaciones cruzadas son moneda corriente, sobre todo desde las redes sociales. Este lunes, Cristian Ritondo para criticar al gobernador Axel Kicillof en materia de seguridad. "En la Provincia ya vimos patrulleros manejados por civiles. Ahora hay una nueva: policías que no son policías y que no tienen ni idea de seguridad. El slogan de campaña de Kicillof es 'Derecho al Futuro'. Debería cambiarlo a 'Te robo el futuro'", escribió el precandidato a diputado en Twitter. Lo que no notó, o no le hicieron notar, es que el video data de octubre de 2019, momento en el que él mismo conducía el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión provincial de María Eugenia Vidal.



En el tuit del ex candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ve a un oficial de la policía distrital de La Matanza que aseguraba "no ser policía". Con ese material como caballito de batalla, Ritondo apuntó contra el gobierno oficial al asegurar que "no tienen idea en seguridad". Carlos Bianco, jefe de Asesores bonaerense, notó que el video fue grabado en 2019 y no se la dejó pasar: "Creo que llegó al límite de la mentira y el cinismo. Esa situación se produjo cuando usted era Ministro de Seguridad de PBA. Mas trucho no se consigue", retrucó.

El jefe de Asesores de la Provincia es de los funcionarios bonaerenses que más contradice a los opositores que acusan al gobierno vía Twitter. Esta vez, citó el posteo de Ritondo y escribió: "Sr. ex precandidato a gobernador, creo que llegó al límite de la mentira y el cinismo. Como verá en el link que dejo debajo, esa situación se produjo cuando usted era Ministro de Seguridad de PBA. Mas trucho no se consigue".

En el material que Ritondo utilizó erróneamente, se ve a un oficial de la policía cuyo chaleco reza "Patrulla Municipal La Matanza". En el video, que fue captado por un ciudadano enfurecido, el agente dice: "Yo no soy policía, estoy para la prevención por si hay un accidente, y ahí llamar a la policía de la Provincia de Buenos Aires". Pese a todo, Ritondo optó por no borrar la publicación, apelando así al famoso "si pasa, pasa".

Si bien no hizo ninguna mención pública ante la situación, Kicillof marca constantemente la situación en la que su gestión encontró la seguridad bonaerense al asumir. Sin ir más lejos, en la reciente inauguración de una nueva base operativa para la Fuerza Barrial de Aproximación, en Merlo, Kicillof graficó: “Le exigimos mucho a la policía, pero el Gobierno anterior los tenía sin equipamiento. Había menos policías, peores pagos, y sin materiales. Los patrulleros estaban detonados y tenían, en su mayoría, más de un millón de kilómetros recorridos. El parque automotor era un depósito de chatarra. En el conurbano había 790 móviles para 1100 cuadrículas, una cobertura del 25 por ciento del área que debería patrullarse. Esto tiene una gravedad mayor porque, en el periodo del gobierno anterior, se perdió más de un 5 por ciento en cantidad de agentes, casi 5000 menos.”

A raíz del déficit por el cual denuncia a la gestión vidalista en materia de seguridad, el gobernador bonaerense trazó como objetivo un “Cambio de paradigma en Seguridad”. El nuevo enfoque, según explicó Kicillof, cuenta con tres ejes: incorporación de recursos materiales, incorporación de tecnología, y formación de los agentes.