La semana que el gobierno provincial dedicó a escuchar a los gremios de la administración para realizarles luego una oferta salarial, se pobló de insultos y reclamos encendidos , y hasta amenazas de paro: es que ayer mismo los maestros se encontraron con descuentos muy elevados en sus recibos de sueldo. Al ver el detalle, detectaron un error en la liquidación de Ganancias y también la aplicación de un código por el que les retenían parte del dinero que tenían que cobrar. Ante la advertencia de que tomarían medidas si el error no se subsanaba, la provincia salió rápido a reconocer la equivocación y se comprometió a reintegrar los importes descontados antes de este viernes 4 de agosto. Ayer en tanto el sector Salud se sentó en paritarias y exigió un salario inicial de 400 mil pesos, frente a los 250 mil actuales.

“Nos encontramos con descuentos inconsultos e indebidos que van de los 100 mil hasta 400 mil pesos. Hablamos de indebidos por la liquidación de ganancias e inconsultos porque, a través de un código, aparecen descuentos varios que no sabemos los motivos por los que el gobierno de la provincia los aplicó”, detalló el secretario gremial de Amsafé Rodrigo Alonso, sobre las sumas mal retenidas.

Esta situación generó profundo malestar entre los docentes ya que en algunos casos los descuentos superaron el 50 por ciento del salario. “Son miles de pesos que tenían que estar en los bolsillos de los trabajadores y no están. Por eso exigimos al gobierno de la provincia una devolución inmediata de estos importes”, advirtió.

Alonso explicó que la enorme diferencia en la liquidación se debe a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre un total de dinero que incluye el medio aguinaldo. De esta manera, hubo docentes que cobraron casi un 50 % menos en comparación con sus ingresos habituales.

Además de las retenciones tributarias, Amsafé rechazó los descuentos “inconsultos” del Ministerio de Educación provincial en los recibos de julio. La Disposición 303 de la cartera estableció un nuevo procedimiento para la quita de montos correspondientes a varios motivos.

Rato después de la rueda de prensa de los dirigentes docentes en la capital provincial, y mediante un comunicado conjunto de los ministerios de Educación y Economía de Santa Fe, la provincia reconoció que hubo un error en las liquidaciones de haberes y se comprometieron a devolver el dinero descontado antes del viernes 4 de agosto.

“Si el viernes 4 no se deposita, vamos a tomar todas las medidas necesarias. No vamos a permitir que nos metan la mano en el bolsillo y jueguen con el salario de los trabajadores, que tiene un carácter alimentario”, advirtió Alonso.

A su turno el secretario del Sindicato de Docentes Particulares de Rosario, Martín Lucero, aclaró que sus afiliados aún no habían cobrado, por lo cual no habían tenido conocimiento de descuentos irregulares, igual deslizó sospechas sobre la intención del descuento. "Es curioso como cambia el clima con los docentes en medio de una negociación. Es muy raro que se les pase un descuento de este orden, de 300 o 400 mil pesos. Es muy grosero" opinó, dejando sus sospechas sobre si no fue gestado para mal predisponer a los maestros.

Ayer en tanto la provincia se reunió con representantes gremiales de los profesionales de la salud, nucleados en AMRA y en SIPRUS, en el inicio del diálogo paritario que establecerá la pauta salarial para los meses futuros, entre otras cuestiones.

La reunión estuvo encabezada por el director de la Regional Santa Fe de la cartera laboral, Juan Mario Quagliotti; los subsecretarios de Trabajo, Antonio Milici, y de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, José Puccio; y la secretaria de Administración del Ministerio de Salud, Pamela Suárez.

Este primer encuentro tuvo como objeto establecer los temas y criterios sobre los que se desarrollarán las negociaciones durante los próximos días.

Fernanda Boriotti, Presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), reveló que “en base a nuestros estudios pedimos que el salario de ingreso para un profesional de la salud debería ser de 400 mil pesos. El salario de ingreso actual es de 250 mil pesos”. Y, en torno a la primera reunión, cuestionó: “No hubo propuesta, es la dinámica habitual de esta paritaria. Nosotros pensamos que es una pérdida de tiempo, nosotros necesitamos recuperar nuestro salario. Las políticas de austeridad impactan fuertemente en la salud pública”.

Boriotti remarcó que el sueldo no es lo único que se discute en estas instancias. “La paritaria no es solo para discutir salarios, sino también condiciones de trabajo, que son un factor fundamental en este momento. Hay una preocupante migración de profesionales de la salud y una negativa a tomar cargos. Es por la precariedad laboral, los salarios y la violencia laboral”, sentenció.

Al término del encuentro, el director Quagliotti manifestó que “vamos a estudiar las propuestas que nos acercaron los representantes gremiales y a considerarlas en el marco de la política salarial del gobierno provincial”.

Asimismo, el funcionario señaló que también se dialogó acerca “del avance en el proceso de pase a planta de las y los agentes contratados que se está produciendo como resultado del acuerdo paritario cerrado a principios de este año. Como se ha expresado en diferentes oportunidades, la meta que nos ha marcado el gobernador Perotti es que las y los contratados durante la pandemia, y que se encuentren dentro de las condiciones establecidas oportunamente, puedan acceder a su estabilidad laboral. Y esto es a lo que nos estamos abocando”, acotó el funcionario.

Las partes acordaron avanzar durante esta semana en los ejes detallados y volver a concretar una reunión el martes 8 de agosto.