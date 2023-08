Faltan menos de dos semanas para las PASO y en el oficialismo se preocupan por intensificar el mensaje y buscar la participación ciudadana en un contexto de cierta apatía y desmovilización. Mientras el precandidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa sigue con sus recorridas por el país --ayer martes estuvo en Mendoza y a última hora viajó a San Luis-- haciendo actos proselitistas y de cercanía, en la Ciudad de Buenos Aires los equipos técnicos de Unión por la Patria se juntaron en el búnker de la calle Mitre con distintos funcionarios que oficiarán de "voceros" durante los últimos días de esta primera parte de la campaña, para que aparezcan más en los medios de comunicación y refuercen el mensaje oficialista. Desde UxP suponen que la semana que viene habrá, además de mucha presencia en el conurbano bonaerense, un acto de cierre antes de las PASO, pero aún no hay nada confirmado.

El encuentro en las oficinas de la calle Mitre, a metros de Casa Rosada, lo encabezó Wado de Pedro, el jefe de campaña, de manera virtual. En ese formato también participaron: Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; el senador tucumano, Pablo Yedlin; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y el ministro bonaerense, Andrés Larroque. En el centro de la mesa se sentó el asesor catalán, Antoni Gutiérrez Rubí y a uno de sus costados la senadora Juliana di Tullio. Al otro, se ubicaron tres heridos del gobierno de Alberto Fernández: el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el excanciller, Felipe Solá y el exministro de Agricultura y actual asesor del ministerio de Economía, Julián Domínguez.











Además de ellos, participaron presencialmente una veintena de dirigentes de todos los espacios oficialistas: los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar) y Federico Achával (Pilar); los ministros Diego Giuliano (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y la economista Delfina Rossi, entre otros. Se pidió unificar discursos y acortar las diferencias entre los distintos sectores, que, hasta ahora, vienen trabajando en conjunto. Señal de eso fue la presencia, no solo de los heridos, sino también de referentes claros del kirchnerismo como Di Tullio o Larroque, que venía sin realizar muchas intervenciones públicas después del cierre de listas.

De Pedro, según contaron los presentes, dio un mensaje "motivacional", en el que puso en valor "el desarrollo de la campaña territorial" y convocó a las y los dirigentes a difundir el mensaje de UxP en los medios. “Cada uno de ustedes es muy importante porque representan mucho para este frente. Algunos representan a los trabajadores, otros a los gobernadores, otros el perfil productivo, otros el campo, otros la militancia, otros el interior”, les dijo. El catalán, luego, presentó un Power Point en el que habló del "momento Massa", y de las virtudes que tiene el candidato, que los voceros deberán destacar en sus mensajes.

Di Tullio destacó la importancia "del concepto de orden en la vida de las mujeres" y puso en valor los planteos de Massa el fin de semana en Merlo. Minutos más tarde, Domínguez puso en valor la iniciativa de eliminación de retenciones para las economías regionales y el candidato a diputado nacional, “Paco” Manrique, llamó a seguir fortaleciendo la organización y el permanente diálogo con la ciudadanía en pos de garantizar la defensa de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual consideró fundamental convocar a participar a todos en las PASO ya que es UxP "quien va a garantizar preservar derechos y seguir recomponiendo el salario".

También hablaron Solá y Scioli. El cierre estuvo a cargo de Santiago García Vázquez, del equipo de comunicación de Massa. Él pidió que los voceros salgan a protagonizar y "bancar" durante los días que quedan hasta la PASO. "Se abordaron las temáticas que permiten ampliar el mensaje de UxP entre los electores que aún no han definido su voto y la importancia de participar en el proceso electoral", explicaron desde el comando de campaña. Esa es una de las grandes preocupaciones del espacio: la baja en la participación que puede haber el 13 de agosto. Por ese motivo, Massa hace alusión al tema en todos sus discursos.

En Mendoza el precandidato estuvo acompañado por otra figura muy cercana al kirchnerismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti. Allí, Massa realizó dos actos con distintos sectores: primero estuvo con empresarios y productores regionales y luego con jubilados. El formato que tuvo el segundo encuentro fue particular y distinto a los anteriores. Armaron un escenario con una pasarela y el ministro iba caminando por ella mientras hablaba. Los jubilados interactuaban con el candidato y le entregaban cosas en la mano: cartas, un rosario y hasta una biblia. Él las iba agarrando y se las metía en el bolsillo. "Me regalaron un rosario para que me acompañe en la campaña. Lo voy a guardar, ustedes son muy importantes en mi agenda como Presidente", les dijo.













También subrayó que él defiende la moratoria previsional; que hay que fortalecer el PAMI y que su responsabilidad como Presidente "va a ser bajar la inflación". "Vamos a poner plata del Tesoro para sostener el poder de compra de las jubilaciones si es necesario", les prometió y subrayó: "Sé que muchos por bronca, por desesperanza o por tristeza, no van a votar, pero vayan a darles la mano, díganles que tienen que ir a votar para defender su derecho a los medicamentos, a la movilidad jubilatoria, al crédito. Ellos quieren recortar, nosotros proteger a quienes trabajaron toda la vida".



Frente a los empresarios, destacó que a partir del primero de septiembre las economías regionales no van a pagar retenciones y dijo: "tengo una responsabilidad que es terminar de estacionar el barco que en agosto del año pasado todos daban como hundido. Sé que esa es mi tarea de aquí a diciembre, pero también sé cuál es mi tarea los próximos cuatro años: fortalecer el crecimiento; el desarrollo; la generación de empleo; el federalismo y la educación pública". El lunes, en tanto, habrá otro acto de un sector particular: artistas e intelectuales expresarán el apoyo a la fórmula Massa-Rossi en un teatro porteño.