La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N°8 del barrio de Caballito realizará este jueves un abrazo simbólico al establecimiento luego de denunciar que el gobierno porteño cerrará las cuatro salas del jardín. Desde la cooperadora advierten que la decisión no fue consultada con la comunidad y que no tienen garantizada las vacantes de los chicos y chicas. El Ministerio de Educación porteño asegura, en cambio, que la medida no es un cierre sino un traslado de las salas a otro jardín en el marco de un proceso de "refuncionalización" de los jardines nucleados.

La noticia llegó a los padres y madres del jardín en el último día de clases antes del receso invernal. Ese viernes tuvieron una reunión con la conducción de la Escuela N°8 "Antonio Schettino" del D.E 8, en la que funciona el JIN 8. "Ese viernes, antes de las vacaciones, hicieron una reunión en la que informaron que se iban a cerrar las salas de 2, 3, 4 y 5. Preguntamos por qué y la directora nos informó que es porque son pocos nenes y no llegan a cubrir lo que se pide para la cantidad de salitas que hay", contó a Página 12 Sheryll Romero, integrante de la cooperadora y madre de dos alumnas del jardín de infantes. El cierre de las salas se concretaría recién en diciembre de este año.

El JIN 8 funciona de forma integrada a la escuela ubicada en Avenida José María Moreno 480, barrio de Caballito. Se trata de un jardín "nucleado" porque administrativamente está unido a otro jardín, el N°6 del D.E 8, ubicado en Avenida La Plata al 1038, barrio de Boedo. Según indicaron a este diario fuentes de la cartera educativa porteña, en el JIN 8 "la matrícula es muy baja y los espacios, aunque seguros y confortables, no fueron pensados originalmente para chicos del Nivel Inicial". "Considerando la baja matrícula, se tomó la oportunidad para refuncionalizar el JIN y concentrarlo en una sola escuela", señalaron y agregaron que ahora "quedó toda la matrícula concentrada en la Escuela Primaria 6 DE 8".

Desde la cooperadora, sin embargo, advierten que los chicos y chicas no tienen la matrícula asegurada en ningún jardín. "Nos dijeron que nos iban a cerrar por la falta de alumnos y que lo iban a unificar con la sede central con un acompañamiento para el ciclo lectivo 2024, pero la verdad es que en las reuniones con la conducción nos dicen que va a haber una 'migración' a los jardines cercanos sin asegurarnos una vacante fija para los chicos", sostiene Romero en este sentido.

"Somos muchos papás y mamás que estamos en contra de este cierre. Ya conocemos la escuela y hemos optado porque los chicos se queden ahí en el primario. En mi caso tengo una chica en sala de 5 que pasa a primer grado y quiero que siga acá. Y otros ya tienen hermanos en primaria y no quieren separarlos", agrega la integrante de la cooperadora. Desde el lunes, en tanto, la conducción del jardín empezó a reunirse de forma individual con los padres y madres. "Repitieron que nos acompañan a hacer la migración y nos presentan un mapa de las escuelas donde podríamos mandar a los chicos. Hemos rechazado esto porque lo que queremos es que el jardín no se cierre", asegura Romero.

Desde la comunidad educativa advirtieron, en tanto, que "este cierre significa mucho más que salir a buscar nuevo jardín para nuestros hijos, significa perder 100 vacantes en salas de 2 a 5 años". También aseguraron que el cierre de las salas se enmarca en un "plan de recorte sobre la educación" por parte del GCBA y que "no tener jardín en la escuela también implica una baja en la matrícula para los años siguientes en la primaria". Por todo esto, la comunidad convocó a un abrazo simbólico al edificio de Moreno 480 a partir de las 12 del mediodía.

El caso del JIN 8 de Caballito no es el primero de este tipo que ocurre en la ciudad. En el marco del proceso de "refuncionalización", el Ministerio ya "trasladó" otros jardines nucleados en barrios como Almagro o el Bajo Flores. Pese a las denuncias de los padres y madres del jardín de Caballito, el Ministerio asegura que en los casos de "refuncionalización" "siempre aseguramos a las familias la concreción de vacantes cercanas a sus domicilios para el año en curso y/o próximo, si así fuera necesario".