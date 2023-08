La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró hoy que "los argentinos estamos de pie ante el Fondo, no de rodillas" y agregó que "Sergio Massa tiene una enorme capacidad de resolver los problemas del pais está generando las mejores condiciones para los argentinos".



En ese sentido, expresó además que "está claro que el acuerdo que dejó Guzmán era malo para el país, inflacionario, pero de ninguna manera vamos a dejar a la Argentina en default" y añadió que "es sorprendente cómo la oposición da lecciones de economía y no se le cae la cara".



En declaraciones radiales, Moreau manifestó que "nuestra economía está condicionada por la sequía, los efectos de la guerra, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones del país".



Consultada por la situación del dólar, dijo que "hay pequeños grupos económicos que actúan en connivencia y quieren generar desestabilización días antes de una elección, son operadores que quieren que al país le vaya mal"



La titular de la Cámara baja, manifestó además que "a 40 años de la democracia no hay mejor manera de honrarla que yendo a votar, muchos dejaron la vida para que esto suceda".



Asimismo, indicó que "los pueblos construyen su propia felicidad, es una oportunidad que no tenemos que desperdiciar, por eso es importante asumir el compromiso como ciudadanos e ir a votar el 13 de agosto".