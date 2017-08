La justicia Jujuy, subsidiaria del poder político local, no cesa en su tarea de hostigar a Milagro Sala. La elección de una vivienda ubicada en el barrio El Carmen que fue saqueda casi en su totalidad para que transcurra allí sus días de prisión domiciliaria es una prueba de ello. Ante esto, el Comité por la Libertad de Milagro Sala decidió recaudar dinero destinado a pagar los arreglos que la casa precisa.

La organización avisó que ya cuentan con plomeros, electricistas y albañiles de las cooperativas de Jujuy pero lo que escasea es el dinero para solventar dichos gastos y es por ello que abrieron una cuenta bancaria para que solidariamente se ayude de allí la iniciativa de una cuenta bancaria.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo en la cuenta corriente en pesos 51005/3, en la sucursal 4016 del Banco Provincia. El CUIT es 30715373625. El CBU es 01400168 01401605100534.

La polémica por el lugar de detención se inició al saberse que la justicia jujeña concedía el arresto domiciliario. Decisió que tomaron sólo porque existe la cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los obliga a sacar a Sala del penal de Alto Comedero.

Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas de Sala, afirmó al conocerse el destino de la dirigente social, que la vivienda donde se dispuso la detención domiciliaria "no está en condiciones porque no tiene luz, no tiene agua, no tiene sanitarios". La letrada consideró además que "es un acto más de hostigamiento de la Justicia disponiendo la detención domiciliaria en este domicilio que no está en condiciones".

Casi al mismo tiempo, el gobernador Gerardo Morales había dicho que “es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo”, y tuiteado la imagen de una casa con pileta.