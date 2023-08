A horas de la apertura de mesas electorales en todo el país, la lupa se puso sobre la empresa MSA, a cargo del voto mediante el sistema de Boleta Única Electrónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se debe a la gran demora que hay en varias escuelas producto de irregularidades con el soporte que no pudieron ser resueltos.



Tal como informó la jueza federal con competencia electoral, María Servini, hay cerca de un tercio de las BUE con fallas en la ciudad. En diálogo con IP Noticvias, destacó que las máquinas llegaron recién en horas de la noche, que nunca llegaron o que se dispusieron de manera incorrecta; que no fueron probadas o no contaban con kits de instalación; que algunas directamente no funcionaban o que tenían el cableado mal puesto, poniendo en riesgo a los votantes.

Pero, ¿de dónde salió la firma MSA?

El negocio millonario de los votos

En junio pasado, el Gobierno porteño adjudicó a la empresa MSA (por las siglas del nombre original de la firma, Magic Software Argentina) la instrumentación del voto electrónico en las elecciones porteñas ante la falta de otra firma de participar en la licitación por el millonario negocio.

De este modo, desembolsará la suma de US$ 21 millones al tipo de cambio oficial por la realización de las PASO y las generales, y la cifra podía incrementarse US$ 5 millones si hubiera balotaje. La empresa fue la única oferente y ganó automáticamente la licitación.

Una empresa cuestionada

El grupo MSA fue creada en 1995, es de origen nacional, y está orientada al mundo del software. La compañía enfocó sus cañones a la ingeniería electoral, creando máquinas de votación y escrutinios.

De hecho, la BUE es el mismo sistema que ya se utilizó en las elecciones porteñas de 2015, año en el que fue altamente cuestionado incluso por el actual precandidato Martín Lousteau, que ahora defiende el sistema.

MSA se desempeña, tanto para las votaciones con urnas electrónicas como para realizar escrutinios provisorios, el mecanismo que establece el actual Código Electoral para concentrar, procesar y difundir los resultados después de cada elección.

"Subordinaron el derecho de los ciudadanos a votar a sus internas partidarias"

En este contexto, el apoderado Unión por la Patria en CABA, Lisandro Teszkiewicz, manifestó por AM750: “Estamos mucho más que preocupados, estamos ocupados con nuestros fiscales y presencias en todos los comicios donde hay problemas. Lo venimos advirtiendo, el proceso electoral de la Ciudad fue organizado de una manera improvisada”.

Y añadió: “Subordinó el derecho de los ciudadanos a votar a sus internas partidarias. Para eso, inventó este sistema doble del voto concurrente y lo organizó de una manera muy improvisada, con un titular interino del Tribunal Electoral que renunció el en el medio del proceso”.

“Hubo falta de capacitación, de previsión. Estamos teniendo muchos problemas. Hay lugares en la Comuna 10 donde la gente se retiró habiendo votado únicamente para los cargos nacionales”, finalizó.

Las críticas de Servini

Servini advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales. Alertó, así, a la Cámara sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral".

"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA, advirtió la jueza. Por este motivo, en diálogo con IP no descartó que se extienda el horario de votación.