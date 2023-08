"Nos reunimos con Axel Kicillof para repasar los hitos de la gestión y planificar la agenda de trabajo de los próximos meses. Redoblaremos nuestro esfuerzo y trabajo para que cada uno de los 135 distritos siga caminando hacia adelante. La Provincia que soñamos es posible." La publicación la hizo la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, tras el encuentro con su compañero de fórmula. Según se informó desde la gobernación, ambos planificaron la agenda de trabajo en materia de educación, trabajo, salud, y seguridad para los próximos meses.



La propia Magario tuvo también un resultado positivo en su terruño. En La Matanza, Fernando Espinoza fue el candidato más votado; no solo en su interna, sino a nivel global. En segundo lugar quedó el candidato de La Libertad Avanza, David "el Dipy" Martínez y más lejos el amarillo Eduardo "Lalo" Creus.

El balance y la cautela



Durante la jornada del lunes Kicillof convocó a una reunión de gabinete en la que se evaluaron los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El tono del gobernador tras el cónclave fue de cautela: "Más allá de la fiesta democrática que vivimos ayer, nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez siente o percibe que da lo mismo votar que quedarse en la casa", había dicho en una publicación de la red social antes conocida como Twitter. Y agregó: "Es una novedad inquietante para nuestra democracia. Nos comprometemos a trabajar para volver a involucrar a esos sectores en las decisiones colectivas".

Con la certeza de que, aún ganando en su territorio, resulta clave el apoyo al candidato presidencial para sumar votos en su favor, el mandatario bonaerense publicó en sus redes sociales un nuevo spot con parte del discurso del domingo tras la publicación del resultado de las PASO, e imágenes de su campaña en la Provincia. En él, se lo escucha al gobernador agradecer el respaldo a su gestión en las urnas: "Gracias a todos los que respaldaron hoy este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos que nos toca liderar en la provincia más grande del país. Quiero decir que no tomamos este resultado con euforia , soberbia o exitismo. Este fue un Estado provincial que estuvo presente en todos los rincones de la provincia después de tanto abandono y tanto desprecio por la gestión, pero no podemos sentirnos satisfechos y reconocemos que falta mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedos e incertidumbre, una vida plena de derechos y, sobre todo, bajo la esperanza de un futuro mejor. Es cierto que falta mucho pero eso que falta, se consigue por acá , se logra con más salud, con más educación , con más trabajo . Nos debe hacer entender a todos que no sobra Estado, falta más y mejor Estado , faltan más derechos, faltan más obras, falta más futuro . Por lo que hicimos para que no se frene lo que estamos haciendo, pero sobre todas las cosas por lo que falta y por lo que vamos a hacer, bonaerenses, argentinos... Ni para atrás, ni a la derecha. Sigamos avanzando derecho al futuro."