Unión por la Patria recalibra la campaña para llegar al ballottage

Por Melisa Molina

El oficialismo, por estas horas, está recluido y trabajando de manera intensa para terminar de procesar lo que ocurrió el domingo y, con un análisis claro, volver a salir a la cancha. Todos los equipos técnicos y políticos de Unión por la Patria (UxP) se encuentran analizando los números de cada distrito, los porcentajes, los cortes de boleta y los datos de los que no fueron a votar, para diagramar un esquema nuevo y encarar el camino que queda hasta las elecciones generales de octubre de otra manera. El objetivo central de este tramo de la campaña será entrar en el ballottage. "A Milei lo votaron dos de cada 10 argentinos que estaban habilitados para votar. No estamos hablando de una hegemonía. Hay un universo de votos para ir a buscar", repetían los que integran la mesa de arena de UxP y, de paso, para levantarse el ánimo. El punto clave para ir en busca de aquellos que en esta elección quedaron "huérfanos" y vencer la apatía de los que no quisieron ir a las urnas será buscar las condiciones para mejorar la situación de los salarios que, luego de la devaluación que el gobierno aplicó el lunes, sufrirán un embate aún mayor del que venían padeciendo.