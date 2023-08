La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, se refirió este viernes a la importancia del sector científico y tecnológico en el país en medio de una campaña electoral que puso en esto en duda con promesas de feroces recortes presupuestarios y cierre de organismos.



Desde los estudios de AM750 la reconocida física explicó que el tema de si la inversión “es un lujo o una necesidad” es una “discusión” que se da incluso “adentro del sistema científico”.

En tanto, sobre las aproximaciones a la respuesta, señaló: “Pasa por ahí la idea de que cuanto peor podemos llegar a estar, más necesario es invertir en algo superador, que pueda pensar en un futuro posible, diferente, y basado en otro tipo de recursos”.

Y puso un ejemplo histórico: “Creo que Néstor lo hizo al principio de su gobierno. A pesar de la situación de crisis, se dio cuenta de que esa mirada estratégica de poder apostar hacia otro tipo de modelo era necesario”.

En la vereda opuesta, la científica explicó los riesgos que tiene frenar la inversión en este sector: “Tenemos en desarrollo un centro de protónterapia único en el hemisferio sur, que va a poder dar respuestas a tratamientos de cáncer particulares”.



“Ese centro está muy avanzado y con el Gobierno de Macri se desfinanció y quedó a medias y todavía tenemos que estar dando respuestas de por qué no se ejecutó más rápido. Todo eso nos genera pérdidas de capacidades”, añadió sobre el ejemplo.

Y finalizó sobre este punto: “Cuando se detienen estos grandes proyectos, parte de esa masa crítica se va a otros lugares, a otros sectores. Y volver a formar la inversión que hizo el país en esas capacidades, es tremendo volver a recuperar. Destruir es muy fácil, reconstruir es mucho más lento y difícil”.

Más adelante, tras una extensa entrevista, Sequis aseguró que “uno no puede quedarse en el 'no me están dando la respuesta que hoy quiero ya'” porque “la ciencia y la tecnología es mirar al futuro con grandes posibilidades”.

“Eso es lo que tratamos de discutir, poner en valor”, apuntó. Y agregó: “Desde diferentes disciplinas ayer se ponía en debate esto, qué capacidad tenemos, cómo es la ciencia a demanda. Creo que toda ciencia es necesaria”.

Además, en un tono reflexivo, sumó: “Quizás tenemos que comunicar mejor lo que hacemos. Y esa es una de las tareas que tenemos pendientes y donde estamos tratando de apostar. Cuando uno cuenta, la gente se entusiasma”.