Procesamiento  de un fiscal

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes solicitó los procesamientos y embargos millonarios para el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, y otras 17 personas en el marco de una investigación desarrollada para desbaratar una red de trata y explotación sexual de personas, informaron desde la Fiscalía Federal. La red de trata investigada en Paso de los Libres funcionó con tres locales nocturnos y un motel, propiedad de un ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, José María Viero, quien a su vez es cuñado del ex fiscal Pont, quien renunció al cargo en mayo de 2016. A lo largo de varios años, 38 personas fueron víctimas de trata en los locales nocturnos y explotadas sexualmente en el alojamiento, que era regenteado comercialmente por Ricardo Aguirre un amigo y ex socio comercial del ex fiscal Pont y quienes junto a Viero integraron la cúpula de la organización. Para los tres mencionados, así como para otras 15 personas, fueron requeridos los procesamientos y embargos por una suma de 22.000.000 de pesos, según informaron desde la Justicia Federal, en el marco del avance de la causa llevada adelante por los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Martínez y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El expediente se tramita ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, quien hasta noviembre último tomó declaraciones indagatorias a un total de 26 personas.