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El hombre que le robó el celular lo amedrenta por mensajes
Robo y amenazas a Tomás Méndez
Pese a sus antecedentes, el ladrón ya fue liberado. El periodista de Argentina 12 y Canal 9 recibió frases como: “No tenés idea de con quién te metiste”, “cuidá a tus dos hijas”.
13 de abril de 2026 - 1:30
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TOMAS MENDEZ.
El periodista es amenazado tras haber sido asaltado.
(Imagen Web)
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