Yohana Aguilar, delantera y figura de Las Murciélagas, expresó su orgullo y sorpresa por el histórico triunfo ante Japón, por 2 a 1, en la final del primer Mundial organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA). "Es algo que no puedo explicar", señaló Aguilar a la página oficial de IBSA, luego de la rutilante victoria ante Japón en el primer campeonato femenino que se desarrolló en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra.

"Aún no me doy cuenta de lo que realmente está pasando o de lo que acabamos de hacer. ¡Es una alegría tan tremenda que creo que me va a explotar el corazón!", agregó Aguilar, autora de los dos tantos ante el seleccionado nipón.

"Esta fue la tercera vez que jugué contra Japón y siempre nos derrotaron por un amplio margen, pero demostramos que tenemos un equipo tremendo. ¡Es maravilloso! No tengo palabras para describirlo", remarcó la delantera cordobesa.

Aguilar señaló el empate sobre el cierre del partido a través de una jugada individual, que hizo gala de sus gambetas. A falta de un minuto y medio, Argentina dispuso de una chance inmejorable que Aguilar no desperdició con su gol de penal.

Las Murciélagas, dirigidas por Gonzalo Abbas, alcanzaron la final tras un tarea sobresaliente en el grupo B con triunfos ante Alemania (3-0) e India (4-0) y el empate frente a Austria (0-0). En las semifinales, Argentina arrasó contra Suecia, con el triunfo por 3 a 0.

Abbas también brindó declaraciones a la página oficial de IBSA, invadido por la emoción, el orgullo y el desahogo. "¡No tengo un corazón lo suficientemente grande para soportar la cantidad de felicidad que siento ahora mismo!", dijo Abbas. "Hemos estado trabajando mucho para llegar a este momento y sabíamos que nos llegaría. Ha sido un partido muy complicado, pero lo dejamos todo en el campo y conseguimos darle la vuelta al resultado", puntualizó el DT de Las Murciélagas.

Argentina se retiró al entretiempo con derrota por 1 a 0 y Abbas reveló el mensaje para sus dirigidas con el objetivo de revertir el resultado. "Les dije que se quedaran en paz porque eran verdaderas leonas. ¡Morirían en el campo si tuvieran que hacerlo y se irían de la competencia con la cabeza en alto! Y así lo hicieron", señaló el exintegrante de Los Murciélagos.

La consagración de Las Murciélagas generó el saludo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a través de sus redes sociales. "Felicitaciones Murciélagas por consagrarse, también, como Campeonas del Mundo, en el mundial jugado en Birmingham. Vamos!!!!", escribió Tapia.

El plantel completo de Las Murciélagas estuvo integrado por: Melody Azul Álvarez, Florencia Belén Massenzana, Barreneche Gracia Sosa, Micaela Segovia, Aguilar, Melisa Alejandra Flores, Elena Iris Quinteros, María Constanza Carrizo, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El seleccionado argentino se consagró campeón y Japón finalizó segundo. El tercer puesto quedó en manos de Suecia, que derrotó a India (4°). Alemania (5°), Inglaterra (6°), Marruecos (7°) y Austria (8°) completaron las posiciones.

La base de Las Murciélagas se sustentó de Las Guerreras, equipo oriundo de la provincia de Córdoba, con cinco futbolistas: Flores, Carrizo, Quinteros, Sosa y Aguilar.

Argentina celebró su tercer título en el fútbol para ciegos, teniendo en cuenta que Los Murciélagos fueron campeones en Río de Janeiro 2002 y Buenos Aires 2006.