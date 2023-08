El presidente Alberto Fernández volvió a hablar públicamente tras las PASO y aseguró que el Gobierno escuchó "lo que las urnas han dicho" y que entre mañana y el viernes se lanzarán una batería de medidas para aliviar la situación de las familias de menores ingresos. En sintonía, Fernández llamó a cuidar "la convivencia democrática" tras los asaltos a supermercados ocurridos ayer y confirmó: "Son hechos que estuvieron organizados".

"Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados. Les pido a todos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social", dijo el presidente al presidir un acto en Neuquén, donde entregó viviendas 319 viviendas sociales con las que se alcanzó la cifra de 125.000 en los últimos cuatro años.

En ese tono, el jefe de Estado ratificó lo que denunciaron ayer el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti respecto de que los asaltos ocurridos ayer en distintos puntos del Conurbano bonaerense y del país fueron hechos organizados a través de grupos de Whatsapp, con imágenes falsas y llamados a la acción. Cerruti fue un paso más allá y sostuvo que los grupos estaban ligados a simpatizantes de La Libertad Avanza.

"Presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota"

En medio del clima de tensión social, Fernández aseguró que escuchó "lo que las urnas han dicho". "Tenemos una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos. He puesto todo mi esfuerzo por resolver los problemas, muchos he podido y muchos no, pero presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota", analizó.

El presidente subrayó que su presidencia resultó ser "un tiempo muy ingrato", con la pandemia de Covid-19, la crisis inflacionaria a nivel global por la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía que impactó en las exportaciones del sector agropecuario; pero valoró el esfuerzo puesto por el Poder Ejecutivo y destacó el nuevo acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el FMI. "Hubiera sido mucho mejor que Mauricio Macri no firmara ese acuerdo", lamentó.

Como respuesta a la situación económica y el reclamo social expresado en las urnas, Alberto anticipó que el Gobierno preparó una batería de medidas para acompañar a las familias de menos recursos, que serán anunciados entre mañana y el viernes. "A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores", dijo el mandatario.

Entrega de viviendas

En sus visita a Neuquén, Fernández entregó 319 viviendas sociales junto al gobernador de esa provincia, Omar Gutiérrez, y al intendente de la capital provincial, Mariano Gaido. Las viviendas forman parte de tres planes habitacionales ejecutados a través del programa federal Casa Propia, con obras complementarias e infraestructura, que demandaron una inversión total de más de 1.700 millones de pesos.

De las 319 viviendas, 251 se construyeron en el nuevo barrio Zabaleta, y las otras 68 unidades en el sector Z1, ubicado en la meseta neuquina. En el caso de Zabaleta, el proyecto contempló la ejecución de diez unidades habitacionales de dos dormitorios, adaptadas para personas con discapacidad; otras 52 de dos dormitorios, 63 viviendas de tres dormitorios, y 126 dúplex de dos dormitorios en planta alta.



Además, se contempló la provisión de red eléctrica y alumbrado público, red de agua potable, red cloacal, cordón cuneta, veredas municipales y enripiado de calles.