Ángel Di María, referente del plantel campeón en Qatar 2022, agradeció a los hinchas de Newell's por la ovación en el partido despedida de Maxi Rodríguez. “Los demás estaban más cagados que yo. Yo sabía que podía pasar cualquier cosa, todos sabemos lo que es Rosario. Todo el mundo esperaba algo que al final no pasó, pero yo estaba tranquilo, por eso enseguida le dije a Maxi que sí", dijo el ídolo de origen canaya en una extensa entrevista en la que hizo un balance sobre lo que fue el Mundial y el futuro tanto de su carrera como de la selección argentina. “Si me puteaban, me puteaban. Es un amigo, lo quiero un montón, pasé cosas muy lindas en la Selección, somos los dos de Rosario y acá era una despedida, no hay banderas de por medio”.

Por lo mismo, el jugador que marcó goles en todas las finales ganadas por la selección argentina se manifestó "más que agradecido a la gente de Newell’s". "Me sentí muy querido por Rosario en general, era un argentino más y eso era lo importante. Cuando me ovacionaron, le vi la cara de felicidad a Maxi, que se le habían bajado los huevos de la garganta y eso es lo que me dejó más feliz y más contento”, contó Fideo.

Por otro lado, reiteró la admiración que siente por su amigo y capitán Lional Messi, luego de más de quince años juntos en el seleccionado argentino. En este sentido, aseguró que la "conexión" que forjó con él "es lo mejor" que le pasó en la carrera.

El rosarino también expresó su ilusión por el inminente inicio de las Eliminatorias sudamericanas y se puso como objetivo llegar a la Copa América 2024. "Yo todavía me siento bien pero lo del Mundial es una decisión personal. Hoy pienso arrancar de la mejor manera las eliminatorias y sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta la Copa América", señaló Fideo.

Después de un "año difícil" en Juventus, Di María eligió volver a Benfica pese a una importante oferta de Arabia Saudita."Tuve muchas conversaciones y la tentación es real. Los números que manejan son increíbles, pude haber ganado como en cinco carreras pero elegí con el corazón", reveló.

A poco de cumplirse 1000 días del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Di María también recordó la figura del ídolo. "Diego es todo para mí. Me bancó en los momentos más difíciles y puso el pecho por mí cuando todos me criticaban. Estará en mi corazón para toda la vida", afirmó.