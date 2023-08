El ministro de Transporte, Diego Giuliano, aseguró este viernes que en la reunión mantenida por el ministro de Economía, Sergio Massa, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se acordó “una metodología de cooperación” para el tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay, y en ningún momento se decidió “levantar el cobro de peajes”.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario nacional respondió a las manifestaciones vertidas esta mañana por el mandatario paraguayo, respecto a que sí había existido un compromiso para dejar de cobrar el peaje.

“Presidente @SantiPeña: no tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la Hidrovía, según los servicios y obras realizadas por nuestro país tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que Argentina reclama hace 30 años”, escribió esta tarde Giuliano en la red social.

Y agregó: “Queremos dejar algo súper claro, por la situación general, no podemos permitir que los ciudadanos argentinos sigan pagando con sus impuestos las obras necesarias para la navegación de las barcazas o barcos de otros países. Después de 15 años se vuelve a cobrar ese peaje a los internacionales porque son quienes utilizan parte del tramo soberano”.

El presidente Peña había declarado a medios de su país, que entendía “que había un compromiso... Aparentemente no había ese compromiso; cada país obviamente sabe cuáles son las restricciones que tiene". Puntualizó que “Paraguay entiende que el tratado internacional firmado sobre la Hidrovía establece que no se puede crear peajes de manera unilateral" y dijo que "son momentos diferentes" los que se viven en ambos países. "En el caso de Paraguay, es muy claro: cuando nosotros decimos algo es lo que se cumple", señaló.

"Entonces nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro e íbamos a sentarnos los cinco países y, eventualmente, si los cinco países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar", agregó. Peña sostuvo en ese sentido que el Gobierno no se opone a un peaje, pero que “debe ser consensuado”.