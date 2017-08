#Festivalitis

La freestylera Red Bull Batalla de los Gallos tendrá su duelo final con Killato, MC Loki, Peqo Flow, Nacho, Lewan y otras lenguas (25/8, Luna Park). Personal Fest 2017 completó los planteles de cada jornada: el 11/11 van Jack Johnson, Paramore, SOJA, Mala Rodríguez, IKV, Turf y más; y el 12/11, Phoenix, Fat Boy Slim, Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey y todavía más (Club Ciudad). Antes, habrá Mixtura Sur con Mistura & Manda, La Posta Latinoamericana y Dúo Arias-Castro (25/8, E.C. Dínamo) y Geiser de Invierno con UN, Fok, Pilotos, Shona, Mejor Actor de Reparto, Fede Cabral y más (26 y 27/8, Tecnópolis). Además, Tony Hawk confirmó amigos para sus pasadas en el Xtreme Life Fest: Andy MacDonald, Lizzie Armanto, Kevin Stab, Elliot Sloan y el wachín Big E (2/9, gratis en Figueroa Alcorta y Dorrego). Y para el segmento teen también habrá Pop Up! Music Festival, con Abraham Mateo, Sebastián Yatra, Adexe & Nau! (4/11, Luna Park).

#AltaTemporada

Si te van las veteranas porreras, catá Disjointed (25/8, Netflix). Si sos un falso superhéroe, captá la comedia The Tick (25/8, Amazon). Si sos fan nebuloso de Stephen King, mirá la adaptación a serie de The Mist (25/8, Netflix). Si te van el maquillaje y los FX, habrá duodécima para Face Off (28/8, SyFy). Y si estás para demonios, vampiros y otros seres de existencia dudosa, terminará la duodécima de Supernatural (30/8, Warner Channel).

#EstaEsParaVos

Los primeros tres discos de Los Redondos en manos del indie local (Bandalos Chinos, El Perrodiablo, Los Reyes del Falsete, Faauna, Mompox y más) es el eje del compilado de versiones homenaje El futuro llegó hace rato, que se presentará este domingo 27/8 en ocasión de las 200 emisiones de su curador, FAN el programa. Además, Fuego Ritual tributará a Los Piojos en la Fiesta Rock and Ball (26/8, Uniclub), que tendrá previa con clips indie que reciben vía mail ([email protected]). Y Dios Salve a la Reina hará su megatributo a Queen en el Gran Rex (15/12).

#HayTablas

Situación de traición, crimen y ruralidad para Lobería, de Pablo Cernadas (viernes en Espacio Del Borde). Situación de estupefacientes, caballos, chupi y ruralidad para El amante de los caballos (sábados en Moscú Teatro Escuela). Situación de teatro físico, sexo cosmético, movimientos limítrofes y otras esdrújulas para Presidio (sábados en Patio de Actores). Situación de abortos, femicidios y más papistas que el Papa para DIOS, de Lisandro Rodríguez (sábados y domingos en C.C. Recoleta). Situación de abuelito dime tú, nostalgia juvenil, vueltas carnero y huérfanos de la guerra para La bestia invisible, de Nayla Pose (sábados en El Brío).

#CualquieraPuedeGooglear

En plan comic-literario, Escenas de El delito americano será el primer libro del Indio Solari, un relato ilustrado que escribió durante décadas, en el que colaboran distintos dibujantes, y que aparecerá el 1/9. Click Bang! Bang! La joven Lucila llevará su música motivacional para jóvenes al Club Aráoz (26/8). Click para arriba. El bristolero Nick Warren pinchará en The Bow (26/8) y Crobar (27/8) y Lea Lopatín descansará de Poncho y Turf para meter dj-set vinílico (30/8, Sheldon). Click en bandeja. Debut para la Fiesta Buena Vibra con Juan Ingaramo, Jvlian y djs (25/8, Niceto Club). Click enfiestado. Pericos x Pericos es la muestra fotográfica sobre sus 30 años, con fotos sacadas por los músicos y curaduría de Nora Lezano (25/8 al 24/9, Usina del Arte, gratis). Click con palito selfie. Los mendocinos Trílicos sacaron tres videoclips (Cuadro, Rocker Boy y Tu veneno) y los tocarán en Vinilo Bar de Lobos (26/8). Triple click. Morbo y Mambo (con Panamá y Pomán) y Turf (Hablo solo) anticiparon sus próximos discos Muta y Odisea, respectivamente, que saldrán el 1/9, y lo mismo hizo Banda de Turistas con La cosa negra, de El buen candidato, que sale el 29/9. Click, juez.

#SopláLaVela

Para celebrar los 30 años de su debut en vivo, Massacre volvió logró reabrir ayer La Capilla, y tocar en ese reducto ochentoso donde debutó en 1987, para prensa y un selecto grupo de fans. Además, Francisca y los Exploradores tendrá fiesta para su primer lustro con la edición en vinilo de su tercer álbum, Franco (24/8, Niceto Club), en tanto que Se Va El Camello celebrará su docena en The Roxy Live (25/8) y los electrorrockers uruguayos Santé Les Amis tocarán en el aniversario de Radio Colmena (25/8, C.C. Matienzo).

#Pantallazos

¿Pinta space opera millennial? Al fin llegan Rihanna, Cara Delevigne, Dane DeHaan, Ethan Hawke y los 3000 metros de pantalla azul para el estreno de Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas, de Luc Besson. ¿Pinta camino inca? Qhapaq Ñan, desandando el camino, el documental sobre la red vial originaria que comanda y musicaliza Gustavo Santaolalla, tendrá exhibición y debate (28/8, Auditorio Amigos del Bellas Artes, gratis con inscripción en [email protected]). ¿Pinta sierra, salamín y cortometrajes? En el Festival Internacional Tandil Cortos competirán 14 cortos de ficción, animación, documentales y videoclips (24 a 30/8, Teatro del Fuerte, Tandil; tandilcortos.com).

#AduanaParalela

La mexicana Natalia Lafourcade saborizará La Plata (24/8) y Mar del Plata (26/8) y protagonizará el ciclo gratuito Latinoamérica en el CCK (29/8, con entradas gratuitas disponibles desde este mediodía en Sarmiento 151). El oriental Cuarteto de Nos animará Río Cuarto (24/8), Mendoza (25/8), San Juan (26/8), San Luis (27/8) y San Salvador de Jujuy (29/8). Lendakaris Muertos, la banda de Joxemi, el ex violero de Ska P, escupirán el suelo del Salón Pueyrredón (26/8). Y el baladista texano Christopher Cross pasará por el Teatro Opera (24/8).

#PrendéLaTele

El 27/8 desde las 21 habrá trasmisión para la entrega de los MTV Video Music Awards 2017, con conducción de Katy Perry y shows de Miley Cyrus, Ed Sheeran y Lorde. El canal sacó además dos nuevos programas: Clickbait pasa virales de música y Vidiots pone a comediantes a reseñar los videoclips del momento.