La productora DF Entertainment habilitó en la página web de AllAccess la venta de nuevas entradas para los conciertos del 21 y 22 de noviembre de Roger Waters en el estadio de River. El valor de las localidades disponibles ronda entre los $67.000 y los $69.000 (sin contar con el costo por servicio).

"Se liberan tickets para este show debido a la incorporación de una nueva platea, la ampliación del estadio River Plate y ajustes de producción", anunció en su sitio web. Las ubicaciones disponibles son "campo delantero" y plateas.

En el caso de "campo delantero", el valor es de $67.000 + $10.050 (por gastos de envío). En el caso de las plateas, el precio parte desde los $69.000 + $10.350 (de gastos).

Así, los argentinos y argentinas podrán aprovechar una nueva oportunidad para adquirir los tickets de los shows que se realizarán en Buenos Aires en el marco de la gira de despedida del icónico cofundador de Pink Floyd, titulada “This Is Not A Drill”, que en español significa "Esto no es un simulacro".

Los clientes del banco Santander Río con tarjeta American Express podrán acceder a la compra en 6 cuotas sin interés. Se permite la compra de un máximo de 4 entradas por usuario y operación.

DF Entertainment confirmó la habilitación de nuevos tickets para Roger Waters en Argentina. (Foto: captura de pantalla Instagram @dfallaccess)

La producción del show, que prometió que el cofundador de Pink Floyd tendrá una "puesta altamente conceptual" e interpretará un setlist que incluirá 20 canciones de Pink Floyd, como "Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”.

"Las proyecciones acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de toda la carrera de este músico, compositor y letrista que siempre se involucró con las circunstancias de su tiempo", precisaron los organizadores del concierto.

En 2012, Roger Waters dio 9 recitales en el Monumental en el marco de su gira “The Wall Live”. Con aquella visita, el músico y compositor británico conquistó el título de ser el artista con mayor cantidad de shows en River en una sola visita —récord que mantuvo hasta los 10 shows de Coldplay en 2022—.

Con este nuevo show, más los dos que ofreció en 2007 con la gira "Dark Side of the Moon", Waters quedará -junto a los Rolling Stones- en la lista de los artistas que hicieron un total de 12 shows en River. Otra banda que integra el podio es Soda Stereo, con los seis shows que ofreció en 2007 en la gira "Me verás volver".

