En su editorial, el periodista Víctor Hugo Morales se refirió a las contradicciones de la oposición sobre el Impuesto a las Ganancias y cargó durísimo contra Mauricio Macri, que pasó de usar la bandera de la eliminación de este impuesto en plena campaña a denunciar ahora una movida ‘electoralista’ de Sergio Massa.



El editorial de Víctor Hugo Morales

¿Qué me dicen de esto de Macri? Es insólito, me parece. Ganó las elecciones un poquito con eso. Ganó con la mafia de Clarín. Pero, sobre todo, en el tramo final, prometiendo el tema de Ganancias.

"El estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar el impuesto a las Ganancias", dijo.

Pero después de haber dicho eso, ¿cómo es posible que pueda decir lo que dice ahora?

"Adhiero a lo que dijo nuestra candidata. Es un mamarracho electoral”, sostuvo en la actualidad.

Un mamarracho electoral, dice. Perjudica a 47 millones, ayuda a uno. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué desconfían tanto de la mínima inteligencia de la gente?

Lo de Espert y lo de Ritondo lo conocen. Todos transitan por el ridículo cuando son mentirosos de base.

Vos tenés que llevar un parlante de esos que usan los cantantes callejeros, ponerlo en algún lugar donde se va a haber la sesión y poner un sinfín de lo que dijo Macri.

Imaginate lo que significaría que vos vas caminando entre esto. Te tenés que sentir. Yo no sé si les da alguna pavura.

“No soy fana de esta decisión”

Yo no soy un fana de esta decisión. Quiero decirles. Está bien. A mí me gustaría que lo de más abajo vaya para arriba. Que el que está en $150.000 salte a $400.000 para que pueda vivir.

El que está en $800.000 ya está en otra comodidad. Son muchos menos. El tema es que van a devolver plata al mercado.

Cuando Massa dice 'no compren dólares' la ve venir. Porque van a generar ahorros. Y acá ahorran en dólares. Yo para nada tengo fanatismo con esta medida.

No me puedo poner en contra, porque también hay que decir que es a favor de algunas cosas.

Julia Strada me ayudó a pensar ayer por televisión diciéndome que, porque la pregunta es también cómo financias esta plata que era del Estado, nada más por el consumo que vas a generar, ya se recupera un 30%.

La dura crítica a Mauricio Macri

La cuestión es que en diciembre de 2015 pagaban Ganancias 1.200.000 personas. En agosto de 2019 pagaban el doble.

Este tipo es indefinible, de verdad. Hay que andar dando vueltas por los diccionarios para definirlo. Después de decir eso que decía, tenía 1.200.000 que pagaban ganancias y pasó a 2.400.000.

Macri te obliga a ir al diccionario, que no muerde como es sabido. Porque la palabra sinvergüenza, me parece que no decís nada. No ocupa el sitio de antes. Ahora cualquiera se presenta para el cargo de sinvergüenza.

Por eso hay que dar una vuelta por las palabras. Solo para saber si llegamos a la dimensión desconocida de Macri.

Voy a probar con la palabra descarado. Suena bien. Le va. ¿Qué tal desfachatado? Suena bien. Pero debe haber otra. ¿Fresco? No me gusta. Es un poco académica.

Hay una que es inverecundo. Me gusta porque como es rara, como nadie la conoce, al menos aprendí una palabra al buscarla.

A mí que me gusta es carota. Carota es un sinónimo de caradura. Hoy por la mañana podríamos decirle carota. Y que la palabra sinvergüenza se tome licencia.