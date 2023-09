En la ciudad de Buenos Aires, una familia de cuatro integrantes necesitó 282.452 pesos en agosto para no ser considerada pobre. La canasta que utiliza la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad (Dgeyc) creció 13,1 por ciento en el mes, lo cual da una idea del grado de deterioro del poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos que produjo la repentina suba del dólar que el Gobierno aplicó luego de las PASO. Se trata del primer dato oficial referido a la variación de precios del mes de agosto.

En tanto, la canasta que mide la indigencia en la Ciudad ascendió a 158.668 pesos, marcando una suba de 14,5 por ciento respecto del mes anterior. En julio, ambas canastas habían aumentado un 5 por ciento promedio. De acuerdo a los avances de algunas consultoras privadas, se espera un aumento similar durante el mes de septiembre, esto debido a que el impacto de la devaluación tiene varias rondas de impacto en los precios al consumidor.

La Canasta Básica Total (CBT) porteña en agosto fue de 282.452 pesos, versus 249.648 pesos de julio, para el caso de una familia tipo formada por una pareja tradicional, un hijo varón y una hija mujer. En el caso de un hogar unipersonal, de un adulto varón mayor a 25 años económicamente activo, la CBT ascendió a 96.277 pesos en agosto, versus 85.652 pesos el mes anterior, es decir trepó 12,4 por ciento.

En el caso de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), en agosto el valor fue de 158.668 pesos versus 138.534 pesos en julio. La CBA aumentó a una tasa más alta que la CBT, mostrando que el precio de los alimentos fue más sensible a la devaluación respecto del conjunto más amplio de bienes. Si se comparan estos valores con los de un año atrás, se observa en el caso de la CBT un crecimiento del 133 por ciento, mientras en la CBA, el avance es del 141 por ciento.

Sectores medios

Ninguna de las dos canastas contempla el gasto en alquiler y expensas, que en la Ciudad de Buenos Aires es particularmente resonante. De acuerdo al último relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) para el mes de agosto, la mediana del alquiler de monoambientes en CABA fue de 140 mil pesos y para los departamentos de dos ambientes, de 170 mil pesos, sin contemplar expensas, las cuales alcanzan en promedio el 12,4 por ciento del precio de los alquileres, sostiene el informe.

Si se contabiliza el precio de alquiler y expensas, las estadísticas porteñas marcan que la línea que permite a la población entrar en la categoría de "pobres no vulnerables", se ubicó en un ingreso mensual de 348.316 pesos para un hogar tipo en agosto, anotando un aumento del 13,2 por ciento respecto de julio.

En tanto, los sectores medios frágiles son aquellos que pueden cubrir la CT pero no logran superarla en 1,25 veces, es decir que cobraron menos que 435.395 pesos en agosto pasado. La clase media es la que cubre el límite máximo anterior pero no llega a multiplicar por 4 la CT y son aquellas familias cuyos ingresos no superaron los 1.393.264 pesos en agosto. Aquellos que sí lo hicieron fueron las clases acomodadas.

IPC

En tanto, este miércoles 13 el Indec dará a conocer la inflación nacional de agosto. De acuerdo al último estudio conocido al respecto, de la Umet, la suba de precios fue del 10,7 por ciento en el mes. Según esta medición, “el capítulo que más trepó fue recreación y cultura, con un 14 por ciento, impulsado por las subas en electrónica (las notebooks aumentaron 33 por ciento por ejemplo), cuya cotización suele estar muy atada al dólar".

El segundo capítulo con mayores subas fue transporte (13 por ciento), seguido de salud (12,7). Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor peso en la canasta, subió 9,8 por ciento, impulsado por infusiones, carnes, lácteos y frutas, todos con alzas de dos dígitos. En tanto, educación avanzó 7,4 por ciento. Se espera que el número del Indec tenga gran impacto político, en el contexto de la campaña electoral.